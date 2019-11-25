王立強否認是詐騙犯 福建法院公布判決

中國大陸間諜王立強向澳洲投誠，但據上海市公安局的通報，指出「中國特工」王立強是詐騙在逃人員。 圖／取自雪梨晨鋒報網站 分享 facebook 大陸男子王立強宣稱受指示干預台灣大選及滲透香港校園一事引發關注，上海市公安局靜安分局前天深夜通報王是詐騙犯的在逃人員，福建法院昨也公布判決書，指王曾涉詐騙罪，判緩刑一年半。不過，澳洲「世紀報」廿四日報導，王立強透過律師紐浩斯發聲明，否認上海市公安局指他是詐騙犯的說法，強調自己並無刑事犯罪紀錄。

福建法院昨公布二○一六年十月由福建光澤縣法院對王立強的詐騙案判決書，內容指稱，王被控詐騙，判處有期徒刑一年三個月、緩刑一年六個月，並罰款人民幣一萬元。此外，中共中央政法委微信公眾號「長安劍」昨發文指出，該事件是反中媒體造謠紀錄裡再添一筆新帳，並批評民進黨大肆渲染王立強的謊言，渲染大陸的威脅，製造民眾恐慌，打壓競爭對手，趁機撈取選票。

澳洲「世紀報」報導，王立強說，他已向澳洲政府提交宣誓書，而且會信守這份宣誓書，他知道作虛假陳述的後果會很嚴重。負責處理移民事務的澳洲內政部則不願評論王立強案。

澳洲國會情報及安全委員會主席海斯迪廿四日表示，對於投誠澳洲並供出中國海外政治干預活動的中國間諜王立強，澳洲應予庇護。海斯迪因批評北京，上周與另一名政治人物雙雙被禁入境中國。

據傳王立強目前與妻子和年幼的兒子持觀光簽證居住雪梨。海斯迪表示，王立強應獲准留在澳洲。

海斯迪告訴澳洲第九頻道新聞網旗下媒體說：「我認為任何人願意協助我們捍衛國家主權，都值得我們保護。」