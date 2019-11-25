軍情局前副局長質疑王立強「看報看電視層級」

2019-11-25 00:14 聯合報 記者 聯合報 記者 程嘉文 ／台北報導



自稱為中共間諜的王立強在澳洲尋求政治庇護，軍情局前副局長翁衍慶昨天提出多項疑點。 記者胡經周／攝影 分享 facebook 大陸男子王立強自稱共諜，消息被綠營視為「撿到軍火庫」，不過，從事情報工作卅五年的軍情局前副局長翁衍慶指出，王立強受訪時的說詞，顯示他對中共情報體系了解甚少，只停留在看報看電視的層級，為爭取在澳洲居留，才自稱諜報人員來爭取政治庇護，顯然澳洲政府並不相信，便找媒體放話。

另一位前任情治界首長，也說王立強根本是瞎扯，但認為事情背後可能有政治原因，到底是哪方策動，目前還看不出來。

翁衍慶說，王立強自稱屬總參謀部，卻講不出是總參哪個單位，也不提官階職務。大陸國家主席習近平軍改之後，「總參謀部」已消失，改編為「聯合參謀部」。此外，如果王出身軍方，以其年紀只是中尉，怎可能主導指揮那麼大任務？情報強調單線領導，王宣稱向兩個上司負責，同時負責台港業務，絕無可能；至於他提到香港中創公司是中共外圍單位，其實是已曝光資訊。

翁衍慶指出，銅鑼灣書店擄人不是解放軍所為，而是俗稱「國保」的公安部第一局，王立強宣稱參與過，就知是完全外行的謊話。另外，情報員用假名在外活動，每次任務就是一個身分，絕不會同時發給多個假身分，否則一旦被查獲，光是身上有多本不同護照，身分就要穿幫，「他電影看多了」。

他強調，世界各國對外國間諜投誠，必然會小心保護，提供新身分協助隱姓埋名，避免遭本國追殺報復。如果王立強真是共諜，「澳洲把他當寶貝都來不及」，怎可能讓他在外大談自己工作？

翁衍慶任職軍情局的著名成績，包括獨家掌握鄧小平去世，以及策反解放軍大校邵正忠、少將劉連昆；他於十九年前退伍。