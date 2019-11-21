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交部審查把關漸趨失靈「什麼樣的計畫都會通過」

2019-11-21 00:14聯合報 記者侯俐安曹悅華董俞佳／台北報導

交通部近來強推不少軌道建設，但審查程序卻頻遭外界質疑，甚至有審查委員當場在會中請...
交通部近來強推不少軌道建設，但審查程序卻頻遭外界質疑，甚至有審查委員當場在會中請辭。 本報資料照片
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高鐵南延屏東、桃園鐵路地下化和北宜高鐵等案，接連爆出審查及程序爭議。表態請辭審查委員的淡江大學運輸管理學系教授張勝雄說，交通部審查模式已無太大意義，把關機制愈來愈失靈，「什麼樣的計畫都會通過」。還有審查委員建議，交通審查會應像環評審查一樣公開透明。

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交通重大建設從提出到完工，須歷經可行性研究評估、綜合規畫、環境影響評估，在進入細部設計後開始徵收、拆遷、建設。張勝雄說，一九七○年代的大建設時期，為創造ＧＤＰ說要蓋就蓋，但缺少細緻評估的結果是出現不少失敗案例，這也是為什麼如今的審查程序缺一不可。

交部像是在向過往「致敬」

張勝雄說，社會環境都已不同，交通部近來卻像是在向過往「致敬」，大建設不斷，可行性評估、綜合規畫審查等重要把關機制，愈來愈失靈。他說，交通部稱供給可創造需求，但至今台灣對供給預測仍然沒有做得很好，回頭檢視捷運、高鐵等建設都與當初預測有落差，「面對重大投資公共建設寧願保守」。

高鐵延伸 審查委員臨時另找

此外，交通部有三個審查委員會，分別是「鐵路平交道與環境改善建設及周邊土地開發計畫審查會」、「鐵路站區立體連通廊道與平台建設及毗鄰地區開發計畫審查委員會」、「大眾捷運系統建設及周邊土地開發計畫審查會」。但像高鐵延伸案、基隆輕軌等案，不屬於上述三種，審查委員是臨時另找。

專家呼籲 比照環評審查公開

有審查委員直言，「官方找來的委員已決定計畫方向」。早期環評審查也沒這麼公開透明，如今從專案小組到大會，不僅資料即時上網、環團與媒體可現場參與，甚至還有線上直播。但交通部各式審查會從未公布委員名單，交通建設動輒數百億元投資，政府應更審慎，甚至比照環評審查制度。

台灣鐵道暨國土規畫學會說，交通部連審查委員都無法好好溝通，又如何和民眾有好的對話。交通部應扮演營養師的角色，讓地方發展有適合的交通系統。

交通部說，外界誤解交通部審查委員跟環評委員一樣有否決權，環評有環評法賦予權力，但其實鐵路審查委員會是屬於「諮詢性質」，因此未公開會議及相關資訊。

鐵道軌道建設

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