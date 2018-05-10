日中韓峰會 對兩韓會談發表共同聲明

2018-05-10 04:02 中央社 東京10日專電



中日韓峰會9日在東京舉行，大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅（右至左）共同出席記者會。（美聯社） 分享 facebook

日中韓領袖在9日會談上，對日前舉行的兩韓領袖會談，發表共同聲明，正面評價「板門店宣言」；另外，日中韓領袖也針對領袖會談達成共同宣言，強化經濟合作。

第7屆日中韓領袖會談9日在日本東京舉行，日本首相安倍晉三、中國國務院總理李克強、南韓總統文在寅與會。日本外務省10日凌晨發布新聞稿，公布會談中達成的共同聲明與共同宣言。

有關日前舉行的兩韓領袖會談，日中韓領袖共同聲明指出，日中韓領袖對國際社會到目前為止，為北韓問題所做積極努力，給予正面評價。

日本及中國領袖對4月27日兩韓領袖會談上，文在寅與北韓領導人金正恩達成協議，簽署確認朝鮮半島完全非核化，及在朝鮮半島構築永久和平體制共同目標的「為了朝鮮半島的和平、繁榮及統一的板門店宣言」，表達正面評價與歡迎。

聲明表示，日中韓領袖表達強烈希望，盼基於兩韓領袖會談結果，特別是透過即將舉行的美國與北韓領袖會談，相關國家更加努力，為地區和平與安定、全面解決相關國家關切做出貢獻。

日中韓領袖再度確認，維持朝鮮半島及東北亞和平與安定，是三方共同的利益與責任；三方會朝這個目標繼續共同努力。

另外，日中韓領袖也針對第7屆日中韓領袖會談發表共同宣言。

有關地區情勢，宣言中指出，日中韓誓言朝鮮半島完全非核化，並再度確認維持朝鮮半島及東北亞和平與安定，是三方共同利益與責任。

關於相關國家的各項關切，遵守聯合國安理會相關決議，並強調唯有藉由國際合作與全面性解決，對北韓來說才能開創光明道路。

中國及南韓領袖希望日本與北韓間的人質綁架問題，能透過日本與北韓彼此對話，盡可能早日解決。

宣言表示，理解地區及國際性論壇合作重要性的同時，為了在東協加三、東亞領袖會議（EAS）、亞太經濟合作會議（APEC），及包括2019年將在大阪舉行的20國集團（G20）峰會的G20等架構，取得具體且成功的成果，將共同合作。

宣言指出，包括2020年前實現東亞經濟共同體（EAEC）構想，會留意為促進東協加三合作的東亞願景小組（EAVG）II的最終報告書追蹤調查進度。