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千呼萬喚始出來 日中韓共同宣言沒提CVID原則

2018-05-09 23:53聯合報 記者蔡佩芳╱即時報導

中日韓峰會9日在東京舉行，大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅...
中日韓峰會9日在東京舉行，大陸國務院總理李克強、日本首相安倍晉三和南韓總統文在寅（右至左）共同出席記者會。（路透）
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日本政府在當地時間10日發表了日中韓領袖會談共同聲明，聲明並分成兩部分，第一部分是關於三國在其他領域的合作，對於北韓問題則單獨發出了另一則共同聲明。雖然日本首相安倍晉三在記者會提到，北韓應遵守聯合國安理會的決議，以符合CVID原則（完全、可驗證、不可逆、銷毀），廢棄所有大量毁滅性武器及所有彈道飛彈。但日本期望將相關內容化為文字列入共同聲明的期望落空，聲明中隻字未提。

韓聯社等日韓媒體日前報導，日方一直期望將CVID原則寫入共同聲明，但青瓦臺並不支持。日中韓領袖會談在日本時間9日上午11時左右結束，日方卻直到10日0時22分才發出共同聲明，朝日新聞、TBS電視台等分析，重要施壓的日本與重視對話的日中之間，對北韓議題態度存在落差，導致共同宣言的文字難產。

日中韓領袖會談針對南北韓峰會共同聲明寫到：

我們--日本、中華人民共和國與大韓民國領導人對於到目前為止圍繞北韓問題國際社會所作出正面發展的努力給予肯定。日本及中華人民共和國領袖特別對於2018年4月27日歷史性的南北韓領袖會談時，文在寅總統與金正恩委員長之間發表的板門店宣言，將建構朝鮮半島的完全非核化以及建構永久和平體制為共同目標一事，給予高度評價並表示歡迎。

我們--日本、中華人民共和國與大韓民國領導人，將以南北韓領袖會談的成果為基礎，透過即將舉辦的美朝會談，各關係國將更加努力，我們強烈希望能為期盼區域和平與穩定關係國們所關注的問題全面解決爭端做出貢獻。

我們再次確認維持朝鮮半島以及東北亞的和平與安定，是我們的共同利益，也是一種責任。我們將朝著這一目標前進，更加一同努力。

北韓彈道飛彈文在寅
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