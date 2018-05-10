李克強：打造中日韓+X合作模式

大陸國務院總理李克強（左起）、日本首相安倍晉三及南韓總統文在寅。 美聯社 分享 facebook

中日韓領袖會談昨（9）日在東京舉行，三方針對力促北韓去核化達成共識，將切實履行聯合國安理會決議，以及維護自由貿易、反對保護主義的共同立場。

北韓問題仍是此次會談核心，此外，三國針對維持多邊自由貿易體制，加快中日韓三國間自由貿易協定(FTA) 談判與早日達成區域全面經濟夥伴關係協定（RCEP）達成共識。三國並對區域與全球化各種議題交換意見。

三國也表達了捍衛自由貿易的決心。李克強呼籲高舉反對保護主義的旗幟，並提出打造「中日韓+X」模式，在產能合作、減貧、災害管理、節能環保等領域實施聯合項目，發揮三方在裝備、技術、資金、工程建設等方面的各自優勢，共同開拓第四方甚至多方市場。

另外，李克強與安倍晉三會談1小時45分鐘，雙方簽署十份文件，在政治、經貿、防衛、文化交流全面改善雙邊關係。其中，中方同意給予日方人民幣2,000億元合格境外機構投資者（RQFII）額度，支持日本金融機構積極通過RQFII投資大陸資本市場。

中方對在東京設立人民幣清算行持積極態度。李克強表示，新形勢下，中日雙方已就儘早簽署本幣互換協議達共識。

這有助於維護金融市場穩定、促進投資便利化。