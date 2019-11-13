轉型正義如同一場緩慢推進的馬拉松

2019-11-13 17:38 文／ 國家人權博物館 提供



「在轉型正義過程中，不同記憶的轉變與重生就像一場馬拉松。」聯邦東德統一社會黨專制政權重新評估基金會執行長Anna Kaminsky在國家人權博物館日前舉辦的「臺德人權教育工作坊」中，與台灣分享德國面對兩個獨裁統治後的轉型正義推動經驗，並指出轉型正義的社會工程包括許多不同層面，需要長達數十年的緩慢推動過程，而且每一代都經歷著挫折與重新協商。

Anna Kaminsky指出，所有經歷獨裁專政和戰爭後的社會，都會面臨如何處理過去國家暴力侵犯人權的問題，其中重要的工作包括對遭受國家暴力傷害的受難者進行名譽恢復、補償，以及懲處加害者，以恢復公眾對於國家保護人民功能的信任。此外，透過文件、見證者記憶、紀念遺址、紀念碑或紀念標誌等方式來保留時代的見證與進行典藏與研究，並進一步對公眾進行教育以防止未來再度發生國家暴力，這些都是轉型正義工程的重要內涵。

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然而，儘管轉型正義具有這些重要功能，但推動轉型正義的過程卻往往會受到來自於社會不同立場的阻力。Anna Kaminsky認為，由於不同的社會政治群體，在過去政權裡所扮演角色也有不同，這種差異性往往造成人們對於過去的獨裁統治具有不同的理解與記憶，甚至相互矛盾排斥。其中加害者可能會將國家暴力正當化，將反抗者汙名化為罪犯或恐怖份子；而在獨裁時期未被直接影響的人們，由於並未親身經歷遭受鎮壓的暴力過程，因此對於轉型正義可能抱持與己無關的冷漠態度，不願關注相關議題。這些都造成轉型正義工作在不同時代中必須遭受不斷協商的挫折與困難。

1990年德國統一之後，曾在1992年和1998年間成立過兩個特別委員會來調查德國統一社會黨的專制歷史和對德國的影響。之後並在委員會建議下，於1998年立法成立「聯邦東德統一社會黨專制政權重新評估基金」，此後在國會支持下，基金會秉持著主動性及多元性，在學界、政治、媒體、大眾之間扮演調解和媒介機構的角色，以推動德國歷經統一社會黨專制政權後的轉型正義工作，並促使社會持續關注及討論相關議題。

Anna Kaminsky表示，除了由上述基金會推動轉型正義工作之外，目前在德國各地，共有超過900個關於共產獨裁專政罪行、受難者、推倒共產獨裁專政的紀念碑或遺址，以及約60個建立在過去集中營、監獄、秘密警察總部或邊界上的博物館和紀念遺址，也都具備著與教育相關的任務功能。

Anna Kaminsky表示，在這些紀念遺址的展覽中，具有爭議的問題也會以爭議的形式展出。「歷史的難題沒有簡單的解決方法。民主的紀念文化只能尋求基於事實的過去，並根據事實加強判斷力。」這些機構透過教育來讓社會了解過去發生了什麼事、為什麼會發生，並以增強公眾判斷能力為目標。

柏林圍牆倒塌至今已歷經30個年頭，而德國在轉型正義上至今仍持續努力推動著。Anna Kaminsky以德國走過的長路來勉勵台灣，持續在轉型正義的馬拉松中繼續前行。