從開放史塔西檔案透視轉型正義

2019-11-13 17:36 文／ 國家人權博物館 提供



談起東德共產極權迫害人民的歷史，備受注目的焦點就是前東德國家安全部所留下的「史塔西檔案」(Stasi-Unterlagen)。

「史塔西」(Stasi)是前東德國家安全部的通稱，於1950年成立，主要負責壓制國內的政治異議者，作為統一社會黨對東德人民的監控工具，以及負責東德的國際情報收集。史塔西以秘密警察和線民來監控人民的一舉一動，以維持國家至高的權力。

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1989年東德政府垮台，在東德政權解體的過程中，超過1萬5千份的史塔西檔案被前東德國家安全部秘密銷毀。直到1991年德國聯邦議會通過《史塔西檔案法》(Stasi- Unterlagen-Gesetz, StUG) ，並依史塔西檔案法成立了「史塔西檔案局」(BsTU)後，才由史塔西檔案局來保存及統籌管理這600萬份的檔案。

史塔西檔案數量龐大，文件排起來將近111公里長，另外還有數以萬計的照片及影音資料，堪稱是德國最大規模的檔案。在這些檔案中，無論是極權統治下的受害者、加害者，還是被牽連的第三者，所有人的一舉一動都被嚴密記錄。

對於如此數量龐大且極度敏感的檔案，史塔西檔案局如何保存與應用？史塔西檔案局主任Niels Schwiderski表示，「回顧文件時，我們並不急著進行清算，反而試圖從文中一步步挖掘真相，讓受害者也得以從多重視角理解當時加害者的處境，進而獲得一份客觀的資料。」

依據《史塔西檔案法》，民眾可依法查閱自己被監控的紀錄，但對於檔案中出現的無辜第三方姓名則會予以遮蔽，以保障他們的個人隱私；而政府機關內的史塔西成員姓名則會被公開。

Niels Schwiderski表示，至今已有將近200萬民眾申請調閱檔案。原本政府很擔心檔案公開會造成報復行為，但在各方的努力下，德國社會展現成熟穩健的一面。民眾在檢視檔案後可能得以和鄰居、家人和解，也可能因為發現親友曾舉發自己而感到震驚，但沒有人因此感到後悔，反而經由打開傷口，幫助生命找到出口。

Niels Schwiderski認為，回顧檔案不但有助於社會釐清加害者的責任，也適時提供了多方的視角。此外，這些文件不僅承載當時秘密警察以及共產黨的行動，也永久留存了許多黨外運動記錄，讓世人看見人民為爭取自由所做的努力。

德國至今長達27年來的開放檔案，不但促進了社會對話，也使德國人更深入瞭解東德統一社會黨的專制體系。而透過對獨裁政權的重新檢視及省思，逐步落實轉型正義，也讓當代的年輕人更了解民主價值的可貴。

Niels Schwiderski相信，共產極權下的歷史紀錄讓德國人民重新思考核心價值，同時也作為過去、今日與未來的溝通橋梁。這不只是揭開歷史的瘡疤，更是在警示後人，不管過了多久都不該選擇遺忘這段過往。「不論是德國或臺灣，都該打開傷口、面對過往，才是邁向未來最好的投資。 」