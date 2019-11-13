紀念碑設置與當代歷史責任思辨
納粹政權迫害猶太人的歷史，對德國而言是無法遺忘的巨大傷害。「我們該如何看待自己的歷史？別人又是如何看待我們的歷史？」歐洲被害猶太人紀念碑基金會專案主任Adam Kerpel-Fronius在國家人權博物館舉辦的臺德人權教育工作坊中，分享了德國在紀念碑建立之初，所引發的社會討論與思辯。
位於德國首都柏林的歐洲被害猶太人紀念館(Memorial to the Murdered Jews of Europe)是由一處綿延近2公頃、2700塊混凝土砌築而成的石碑柱區及位於下方的展示廳所構成，用來提醒世人在1930到1940年代有600萬猶太人被大規模殺害。展館中描述了歐洲猶太人慘遭迫害與謀殺的事實，以6幅巨大的肖像代表600萬的受害者。此外還有被迫害猶太人留下的日記、書信和遺言，以及展示15個猶太家庭在大屠殺前後的命運，和介紹220個集中營。觀者也可在展覽中聆聽全歐洲被殺害和失蹤猶太人的姓名與簡歷。歐洲被害猶太人紀念碑設置後，每年吸引了50萬名遊客參觀，已成為德國非常重要的文化資產。
Adam Kerpel-Fronius表示，從一開始想法萌芽到最後真正實現，歐洲被害猶太人紀念碑的設置過程走了17年的漫漫長路。1988年8月，當知名電視記者Lea Rosh提出欲紀念遭納粹屠殺的六百萬歐洲猶太人時，由於牽涉到「如何處置過去兩大極權政權」的辯論，因此引發各方極端反應。經過各界多番討論及德國聯邦議會議員漫長的辯論後，最後終於在1999年6月25日投票通過設立被害猶太人紀念碑以見證歷史，並於2005年正式開放參觀。政府也為了經營紀念碑而成立了歐洲被害猶太人紀念碑基金會，以昭示這是一座由德國官方設置的紀念碑。
德國聯邦議會在通過設立歐洲被害猶太人紀念碑時曾清楚表示，應「適切榮耀和懷念所有國家社會主義下的所有犧牲者」。因此在2008年，德國也為遭到國家社會主義政權迫害的同志設立「國家社會主義政權迫害同志紀念碑」（Memorial to the Homosexuals Persecuted under the National Socialist Regime）；2012年則是為辛提人和羅姆人設立「納粹時期歐洲被害辛提人和羅姆人紀念碑」（Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism）。此外，2015年再於柏林啟用「國家社會主義安樂死殺戮受害者紀念碑」（Memorial to the Victims of National Socialist 'Euthanasia' Killings），以紀念在納粹時期被大量殺戮的殘障者和精神病患。
Adam Kerpel-Fronius指出，上述四個紀念碑目前皆由歐洲被害猶太人紀念碑基金會監督，而未來很可能還會成立更多紀念碑。雖然大屠殺紀念碑15年來在歐洲、德國以及柏林的紀念性地標景觀中已有相當地位，但關於如何處理國家社會主義的遺害、如何尊重猶太和非猶太受害者的種種討論，德國一直到現在都還持續在進行著。
Adam Kerpel-Fronius認為，每個世代都必須要去定義自己其與過去的關係，並決定適當的紀念形式。「紀念碑是為了讓社會更了解這段歷史，這是德國人對於過去應該負起的責任。」
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