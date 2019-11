紀念碑設置與當代歷史責任思辨

納粹政權迫害猶太人的歷史,對德國而言是無法遺忘的巨大傷害。「我們該如何看待自己的歷史?別人又是如何看待我們的歷史?」歐洲被害猶太人紀念碑基金會專案主任Adam Kerpel-Fronius在國家人權博物館舉辦的臺德人權教育工作坊中,分享了德國在紀念碑建立之初,所引發的社會討論與思辯。

位於德國首都柏林的歐洲被害猶太人紀念館(Memorial to the Murdered Jews of Europe)是由一處綿延近2公頃、2700塊混凝土砌築而成的石碑柱區及位於下方的展示廳所構成,用來提醒世人在1930到1940年代有600萬猶太人被大規模殺害。展館中描述了歐洲猶太人慘遭迫害與謀殺的事實,以6幅巨大的肖像代表600萬的受害者。此外還有被迫害猶太人留下的日記、書信和遺言,以及展示15個猶太家庭在大屠殺前後的命運,和介紹220個集中營。觀者也可在展覽中聆聽全歐洲被殺害和失蹤猶太人的姓名與簡歷。歐洲被害猶太人紀念碑設置後,每年吸引了50萬名遊客參觀,已成為德國非常重要的文化資產。

Adam Kerpel-Fronius表示,從一開始想法萌芽到最後真正實現,歐洲被害猶太人紀念碑的設置過程走了17年的漫漫長路。1988年8月,當知名電視記者Lea Rosh提出欲紀念遭納粹屠殺的六百萬歐洲猶太人時,由於牽涉到「如何處置過去兩大極權政權」的辯論,因此引發各方極端反應。經過各界多番討論及德國聯邦議會議員漫長的辯論後,最後終於在1999年6月25日投票通過設立被害猶太人紀念碑以見證歷史,並於2005年正式開放參觀。政府也為了經營紀念碑而成立了歐洲被害猶太人紀念碑基金會,以昭示這是一座由德國官方設置的紀念碑。

德國聯邦議會在通過設立歐洲被害猶太人紀念碑時曾清楚表示,應「適切榮耀和懷念所有國家社會主義下的所有犧牲者」。因此在2008年,德國也為遭到國家社會主義政權迫害的同志設立「國家社會主義政權迫害同志紀念碑」(Memorial to the Homosexuals Persecuted under the National Socialist Regime);2012年則是為辛提人和羅姆人設立「納粹時期歐洲被害辛提人和羅姆人紀念碑」(Memorial to the Sinti and Roma Victims of National Socialism)。此外,2015年再於柏林啟用「國家社會主義安樂死殺戮受害者紀念碑」(Memorial to the Victims of National Socialist 'Euthanasia' Killings),以紀念在納粹時期被大量殺戮的殘障者和精神病患。

Adam Kerpel-Fronius指出,上述四個紀念碑目前皆由歐洲被害猶太人紀念碑基金會監督,而未來很可能還會成立更多紀念碑。雖然大屠殺紀念碑15年來在歐洲、德國以及柏林的紀念性地標景觀中已有相當地位,但關於如何處理國家社會主義的遺害、如何尊重猶太和非猶太受害者的種種討論,德國一直到現在都還持續在進行著。

Adam Kerpel-Fronius認為,每個世代都必須要去定義自己其與過去的關係,並決定適當的紀念形式。「紀念碑是為了讓社會更了解這段歷史,這是德國人對於過去應該負起的責任。」