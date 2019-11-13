迎接科技與創新思維 開啟博物館人權教育新頁

2019-11-13 17:32 文／ 國家人權博物館 提供



藉由紀念館的教育功能來面對過去的歷史及傳遞人權與民主觀念，是德國推動轉型正義的過程中非常重要的一環。德國柏林圍牆紀念館典藏與檔案主任Manfred Wichmann 日前在國家人權博物館舉辦的臺德人權教育工作坊中，與學員分享該館如何在展示教育途徑上實踐博物館的任務。

柏林圍牆建於1961年，是標示著二次大戰後德國分裂的重要建築物。柏林圍牆倒塌後，柏林市政府為了讓民眾能了解這段歷史，因此在2006年正式確定要整合及保存柏林圍牆遺跡，並成立柏林圍牆紀念館。

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柏林圍牆紀念館位於貝爾瑙大街的歷史遺跡上，以重現消逝的遺址、講述個人故事、提供冷戰的時代背景與柏林圍牆產生的背後政治脈絡、考古學視角展示邊界工事與城市不同時期的面貌...等多元方式來幫助參觀者理解德國分裂的歷史。

柏林圍牆紀念館資深策展人Manfred Wichmann指出，為了讓展示更吸引民眾，現今的博物館有愈來愈多的創新模式，例如AR、VR、遊戲化的應用...等等，而柏林圍牆紀念館也同樣面對這些嶄新的挑戰。博物館員必須探討如何以新技術的優勢，來深化展示教育工作，

Manfred Wichmann說明，在展覽中結合新科技有其優缺點，柏林圍牆基金會內部也對此做過許多討論。支持者認為AR可整合時空，在同一地點重疊展示不同時間點的人事物，或融入不同地點來描述一段歷史，也可安排時代見證人來擔任嚮導、詮釋者，甚至在同一地點聽到多名時代證人的說法。而遊戲化則是一種充滿新奇趣味的方式，可以藉由創造互動性的新體驗來引發年輕人的興趣，這些都是應用新科技的優點。

然而，Manfred Wichmann 也提醒，新科技的應用也已引發許多質疑，博物館員必須審慎以對。例如有些人會懷疑在嚴肅的歷史教育場所是否適合娛樂性質的活動，或是高度沉浸式體驗很難傳遞教育內容，可能變成由數位媒體主導、反而使教育活動工作者的角色邊緣化...等問題。

對於這些質疑，Manfred Wichmann認為，參觀象徵暴力和悲痛的紀念館場所，應由教育人員協助提供歷史背景，不該讓參觀者獨自沉浸在虛擬實境的情緒體驗中。此外，紀念館是真實存在的場域，展示方式應該要能和周圍環境呼應，而不是讓參觀者只專注於數位媒介，而忽略對環境的感知。這些都是博物館員在應用新科技時應該注意的面向。

除了新科技的應用之外，「開放存取」和「參與式教育」也是博物館很重要的新趨勢。

在「開放存取」趨勢方面，柏林圍牆紀念館以「mauer-fotos.de」網站計畫，將圖像資料庫與教材開放給外界存取，讓公眾能不受限制地依照各自需求和興趣使用，例如用於文學、遊戲和藝術創作等。

Manfred Wichmann表示，有人會質疑將館藏資料給外部使用，可能導致策展單位失去主控權，從詮釋者變成僅是史料供給者的角色。但Manfred認為，這並不是一種損失；相反的，他看到的是館藏的運用和詮釋潛力翻倍增長，且這些延伸應用同樣可發揮教育效果。

在「參與式教育」趨勢方面，Manfred Wichmann則是分享到，德國在進行記憶教育時，很重要的一項原則是「禁止向學生灌輸」。也就是說，單向的灌輸並不是教育工作中的重點，而是希望展覽與教育內容能呈現多元角度與爭議性，讓學生對過去進行反思、認識與研究。而在這樣的精神下，柏林圍牆紀念館也發展出鼓勵學生及年輕人自行策展的計畫。

Manfred Wichmann相信，博物館專業人員應持續精進學習，對新的展示實務和方法抱持開放態度。這些創新性的教育方式必須經過先導構思與論述、專業設計、測試計畫的反覆試驗，並整合既有、經過驗證的推廣方式，才能順利與展覽及教育內容融合。柏林圍牆紀念館以開放態度迎接博物館新趨勢的各種做法，也值得臺灣同類型博物館借鏡參考。