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「已到『全面崩潰』的邊緣？」香港中文大學一夜惡戰

力捧郭台銘、拉抬小黨 77歲宋楚瑜救得了親民黨嗎？

2019-11-13 13:44聯合新聞網 文章提供／遠見

親民黨主席宋楚瑜宣布搭擋有廣告教母之稱的余湘第四度參選總統、副總統。聯合報系記者...
親民黨主席宋楚瑜宣布搭擋有廣告教母之稱的余湘第四度參選總統、副總統。聯合報系記者林俊良／攝影
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親民黨面臨泡沫化危機，主席宋楚瑜五度參選總統！他一開場就說，如果郭台銘先生不退選，楚瑜不會站在這個地方，謝謝郭台銘先生。郭台銘不僅送花籃致意還推派兩位發言人出席。他緊接著又向中央喊話，希望降低政黨票門檻、降低政黨獲補助款的標準，讓優秀小黨並存於世。宋楚瑜左手尊崇郭台銘、右手拉抬小黨，這一招能救得了親民黨嗎？

親民黨主席宋楚瑜（12）日下午官方粉專封面照片換成「從過去的經驗裡找回純樸的初心」，短短一小時吸引上千名網友按讚，他更以年輕人口吻搶下頭香，一則留言「找回初心+1」，讓許多民眾瘋狂洗版。

今日上午11點30分，他正式宣佈投入2020年總統大選，並推出副總搭檔──廣告教母余湘

攤開宋楚瑜過去的參選紀錄，自2000年、2004年、2012年、2016年共四次參選，加上今日宣布投入2020年總統大選，已締造中華民國前所未見的參選紀錄。

宋楚瑜從政時間超過他人生的一半，最後一任官職「台灣省政府主席」，將他的政治聲望推向最高峰，卻也是他政治生涯的轉折點。

他離開國民黨，頂著老省長超高人氣光環，2000年總統大選，贏得466萬張選票，僅以2.5％的差距敗給前總統陳水扁，卻大勝當年國民黨推派的連戰。緊接著2004年、2012年、2016年再度投入大選，但得票率卻一年不如一年。

其實宋楚瑜心知肚明，這次老帥親征不會當選，卻拚了老命要選到底，為的是：親民黨成立19年來最關鍵的生死存亡之戰，哪怕輸掉總統，只要立委選舉政黨票能衝破3％門檻，就可以化解親民黨的泡沫危機。

台灣民眾黨來勢洶洶，親民黨不得不搶灘第三勢力

為何他如此重視2020年選戰？關鍵就在台北市長柯文哲及其成立的台灣民眾黨，頻頻挖角親民黨人馬。

據了解，親民黨原有意將政黨提名總統候選人門票釋放出去，最屬意由柯文哲搭檔親民黨籍前台北市議員黃珊珊，但柯文哲成立台灣民眾黨，明顯威脅到親民黨扮演第三勢力的角色。

此外，親民黨原握有兩席台北市議會，但黨籍市議員林國成卻率先退出親民黨，連黃珊珊都被挖角擔任柯文哲的副手，時至今日，台北市議會竟無親民黨籍議員。親民黨若不重新振作，更待何時。

其實，老帥親征的目的，路人皆知。但他要如何突破重圍？第一步當然是爭取郭台銘的支持。所以他一開場就說，我從今年的9月17日早上，才開始對參選總統的事情動心起念，因為前一晚，郭台銘先生宣布退選，今天特別謝謝兩位發言人（永齡慈善基金會執行長劉宥彤、永齡慈善基金會副執行長蔡沁瑜）到這邊。「如果郭台銘先生不退選，楚瑜不會站在今天這個地方，謝謝郭台銘先生，讓我當天晚上輾轉難眠，我認知如果台灣的人民無法解開藍綠的情緒勒索（emotional blackmail）和亡國恐嚇的虐志，那非常可悲，如果沒有因為用有世界級格局，有本事帶領我們台灣在美國、中國、日本三個強國的博弈賽中殺出重圍的總統參選人，也非常可惜。」

宋楚瑜進一步說：「您（郭台銘）的心聲我也幫你講出來了」。由這一席話，看得出來宋楚瑜非常推崇郭台銘。所有人都聽出來弦外之音，無非就是想爭取郭台銘的支持，希望郭粉能轉投親民黨。

鴻海創辦人郭台銘及台北市長柯文哲兩人皆贈送花籃至記者會現場，郭台銘的花籃上面寫著：堅守經濟繁榮乃全民福祉，信奉民主自由為興邦之根基；柯文哲則祝福：勇往直前。

人民的小事，就是政府的大事

他緊接著細數過去44年的從政成績單。他說，2020年1月11日將是宋楚瑜的「終局之戰」，期待扮演「獨孤求敗」的角色，為了這一戰，我已經準備了44年。最初的14年，追隨經國先生和孫運璿院長，學習治國之道以及心存百姓、無私奉獻的初心；後來被派到台灣省服務，奉行「一步一腳印」，認真走訪台灣每個角落，我體認到「人民的小事，就是政府的大事。」「官員吃得苦中苦，百姓方為人上人。」

最後，宋楚瑜幫親民黨、也幫所有小黨向政府喊話。他說，中華民國可以從雙首長制轉變成內閣制，希望民法成年的定義下修到18歲，讓年輕的世代可以早一天負起承先啟後的社會公民的責任，同時在公民的教育上，也要求向下紮根，而不是向上延伸，「我希望能降低政黨票的門檻，提高不分區立委席次的比例，更希望降低政黨獲得補助款的標準，讓台灣的政壇，除了藍綠之外，還有足夠的空間讓五彩繽紛、七彩奪目的優秀小黨並存於世，我們一起加油！」

余湘進一步透露，「10月28日，我跟宋主席見面，主席力邀我參加明年的總統大選，我力勸主席不要參加這場毫無勝算、吃力不討好的選戰，後來主席告訴我他一生從政，儘管有很多人對他有種種的批評、論斷，也有很多誤解，但在他的執木之年，就算拚了最後一口氣，也要為中華民國，為這塊土地與人民做出最後的貢獻，經多次懇談與交換意見，最後我被主席說服，主因是主席提出的10大政見，不是買票的政見，而是符合民眾期待、有血有淚的政見，10大政見如能落實推動，就能改善兩岸的關係、終結藍綠的對立，讓全民團結一心，為國家的前途共同奮鬥。」

宋楚瑜再次強調，這場「終局之戰」不計利、不求名，我的輸贏不打緊！只求台灣勝、中華民國贏！

究竟親民黨能否重振當年威風，站穩第三勢力的地位，宋楚瑜這一招「尊郭拉小黨」的策略能否奏效，僅能靜待2020年1月11日的開票結果，就看看有多少選民會埋單了。

圖片提供／遠見
圖片提供／遠見
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（作者／江星翰、陳心慈 本文出自2019.11.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

2020選舉宋楚瑜余湘親民黨郭台銘柯文哲台灣民眾黨

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