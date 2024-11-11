聽新聞
0:00 / 0:00
雙11放大招！GAP驚見98元T恤 她開心大採購：打到骨折
民眾換季買新衣，除了外型喜好，也得考慮價格、品質狀況。近日有網友在百貨公司發現美國品牌GAP的服飾大降價，除了全場享有6折優惠外，還有不少長短袖T恤降至98元。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。
網友在threads發文貼出照片，可以看到GAP門市正進行雙11活動，並打出6折優惠戰，吸引不少人潮。原PO直呼，自己展開20分鐘的大採購，帶了6件回家，可以說是近期最開心的事。
原PO也補充說，「真的打到骨折，但不是全部都98 還是有198、298、398元，裡面還有其他長袖、外套什麼的（原價兩千的），短袖基本上都98，材質比較特別的才會變198」。
對此，底下網友也紛紛表示，「98真的是便宜到炸」、「超級划算的」。11日實際到GAP官網查詢，可以發現單日限定打到5折，新會員註冊還有積分10倍送。可見各大業者為了雙11衝買氣，祭出各種招數。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言