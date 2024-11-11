雙11放大招！GAP驚見98元T恤 她開心大採購：打到骨折

民眾換季買新衣，除了外型喜好，也得考慮價格、品質狀況。近日有網友在百貨公司發現美國品牌GAP的服飾大降價，除了全場享有6折優惠外，還有不少長短袖T恤降至98元。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

網友在threads發文貼出照片，可以看到GAP門市正進行雙11活動，並打出6折優惠戰，吸引不少人潮。原PO直呼，自己展開20分鐘的大採購，帶了6件回家，可以說是近期最開心的事。

原PO也補充說，「真的打到骨折，但不是全部都98 還是有198、298、398元，裡面還有其他長袖、外套什麼的（原價兩千的），短袖基本上都98，材質比較特別的才會變198」。

對此，底下網友也紛紛表示，「98真的是便宜到炸」、「超級划算的」。11日實際到GAP官網查詢，可以發現單日限定打到5折，新會員註冊還有積分10倍送。可見各大業者為了雙11衝買氣，祭出各種招數。