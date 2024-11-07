momo購物公布雙11首周統計 人流較平日增40%

富邦媒（8454）旗下momo購物統計，2024《雙11超狂購物節》開跑首周（11月1日至7日）人流較平日增40%，消費鎖定囤貨美妝保養、優惠入手3C家電。將再掀第二波優惠高峰，重磅大獎「SUZUKI百萬休旅車」強勢登場，並將在10日、11日連續兩日啟動momo直播帶動買氣。

momo購物統計，11月1日起跑後第一筆訂單來自屏東縣、累積訂單數以新北市居冠、平均客單價最高的縣市則落在連江縣；全站累積出現數十位百萬刷手。首周銷售分享，全品類買氣狂飆，較平日成長幅度最高的前三名品類分別為臉部保養（4倍）、大型家電（2倍）、智慧型手機（1.5倍）。

今年momo雙11推雙重組隊，11月1日推出「組隊賺回饋」在眾多mo粉積極參與下熱鬧落幕，第二波則可以再揪團於11月10日晚間8點起力拚3.5%回饋，疊加銀行最高20%回饋，全站最高回饋達23.5%。今年momo雙11全新推出「個人刷手賺回饋」新選擇，11月10日晚間8點起至11/11個人累積消費滿指定四大門檻，同享最高3%mo幣回饋（上限1,100），無論是動員組隊或是個人消費都能在momo雙11回饋領好領滿。1日及11日（自10日晚間20:00起）單日累積消費金額皆滿5,000登記再送200元mo幣。