快訊

民調大翻車！愛荷華「黃金標準」誤差16個百分點 專家承諾檢討

獨／社群詐騙太猖獗 兆豐領銜逾10家大型銀行對社群平台抽廣告

momo購物公布雙11首周統計 人流較平日增40%

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

富邦媒（8454）旗下momo購物統計，2024《雙11超狂購物節》開跑首周（11月1日至7日）人流較平日增40%，消費鎖定囤貨美妝保養、優惠入手3C家電。將再掀第二波優惠高峰，重磅大獎「SUZUKI百萬休旅車」強勢登場，並將在10日、11日連續兩日啟動momo直播帶動買氣。

momo購物統計，11月1日起跑後第一筆訂單來自屏東縣、累積訂單數以新北市居冠、平均客單價最高的縣市則落在連江縣；全站累積出現數十位百萬刷手。首周銷售分享，全品類買氣狂飆，較平日成長幅度最高的前三名品類分別為臉部保養（4倍）、大型家電（2倍）、智慧型手機（1.5倍）。

今年momo雙11推雙重組隊，11月1日推出「組隊賺回饋」在眾多mo粉積極參與下熱鬧落幕，第二波則可以再揪團於11月10日晚間8點起力拚3.5%回饋，疊加銀行最高20%回饋，全站最高回饋達23.5%。今年momo雙11全新推出「個人刷手賺回饋」新選擇，11月10日晚間8點起至11/11個人累積消費滿指定四大門檻，同享最高3%mo幣回饋（上限1,100），無論是動員組隊或是個人消費都能在momo雙11回饋領好領滿。1日及11日（自10日晚間20:00起）單日累積消費金額皆滿5,000登記再送200元mo幣。

momo 雙11

延伸閱讀

搶占雙11檔期商機！人力銀行：短期兼職時薪上看320元

國泰世華雙11限時加碼 蝦皮購物聯名卡最高回饋30%蝦幣

雙11購物搭支付優惠再省一波 LINE Pay最高享30％回饋

momo公布雙11購物節 1日人流大增3成

相關新聞

全年最划算就趁這一波 雙11手機保護殼、周邊配件6折起

剛換新機的民眾注意，全年最划算入手手機保護殼、配件的時間又來了！RHINOSHIELD犀牛盾即日起至11月12日限時推出...

蝦皮購物「11.11最強購物節」社群夯品、箱購囤貨專區限時最低11元起！刷國泰世華蝦皮購物聯名卡最高享30%蝦幣回饋

許多消費者會選擇在雙11購物節促銷大檔採購搶便宜，根據蝦皮購物觀察，去年就有用戶在活動一開跑隨即豪擲近百萬元購入7台摩托...

搶占雙11檔期商機！人力銀行：短期兼職時薪上看320元

雙11搶優惠清空購物車的購物節來了！104人力銀行從銷售、行銷、出貨、運送、收貨找出與雙11相關職務：比高薪，攸關網頁使...

獨／雙11手機優惠！蘋果、三星5大廠手大亂鬥折萬元 iPad 9便宜近5000

雙11檔期除了手機有「Apple認證機特賣」外，知名通訊行miko米可也趁勢推出「雙11手機平板破盤」活動，即起至11月11日止，包含全新蘋果手機iPhone、三星Galaxy系列及各大廠牌手機、平板還有耳機都有期間限定特價優惠，最高可省下1萬789元，聯合新聞網《科技玩家》也整理miko米可雙11期間限定優惠懶人包帶你省好省滿。

博客來雙11狂購好時節 祭買一送一、大組囤貨、免單好康

博客來年末購物盛會「雙11」來了！即日起至11月18日推出「狂購好時節」活動，打造超值購物體驗，主打「買一送一」和「大組...

再更新！2024雙11OTT影音串流平台優惠整理 MyVideo低於3折、LINE TV免千元

不少民眾訂閱各大OTT影音串流平台，也開始精打細算找尋更便宜的價格，雙11（1111）到來，讓部分串流平台祭出優惠鞏固舊用戶並搶攻新訂戶。聯合新聞網《科技玩家》整理2024年各大OTT影音串流平台的官網優惠及網友分享的內容做成「2024雙11串流平台月費優惠懶人包」，並會隨時更新新加入的OTT影音串流平台優惠資訊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。