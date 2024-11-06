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雙11推另類促銷 露天市集主打星際尋寶的有趣購物體驗

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

迎接雙11購物季到來，強調「全台最有趣」交易平台露天市集推出「星際尋寶之旅：集結七星能量，開啟寶物之門」活動，集結站上賣家推出一系列有趣好玩的集點互動挑戰，包含「鋼彈模型」、「小廢物社群」主題討論區和新平台雲米米市集，領取露天雙11主會場的護照，收集寶石遊戲串聯各個星球分會場，讓買家搶買年終囤貨外，還可以解任務、抽火星土地、買福袋。

露天市集總經理曾薰儀表示，雙11各電商平台都有品類大促、免運、返點回饋，露天決定要多做些不一樣的，今年以「星際尋寶之旅」為主題，用戶領取「星際護照」後，解開星球活動任務，如動漫MBTI心理測驗，小廢物轉盤、紅布條商店旅行團等任務。雙11除了用力買之外，也應該充滿樂趣。新服務「雲米米市集」推出「前任黑洞市集」，則是邀請大家把去年雙十一衝動購買卻還沒用的商品、前任男女朋友的禮物一起放到平台交易，把舊愛重新變現。

今年雙11，露天市集募集大小商家推出3億物件的商品折扣優惠，每位會員領取11張免運券，在11月6日至12日再加碼推出全站免運的活動，不需領券就能直接免運。

雙11 電商

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