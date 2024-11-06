Global Mall線上線下齊推「11.11感謝祭」 電商拚業績翻倍

把握年底最後一波囤貨時間，迎接線上零售通路大檔期-雙11，Global Mall串聯環球Online與全台八店齊推「11.11感謝祭」，同時滿足購物高優惠與便利性，全通路衝高雙11買氣與業績。

必搶的線上優惠，環球Online今年擴大活動規模及回饋力道，從早鳥購到正檔活動，狂撒百萬折價券、滿額贈、商品超值折扣等，多重好康一波波，包括首度推出早鳥搶先購「天天品牌日，爆品直降3折起」即日起至11月8日集結人氣家電、美妝保養、母嬰用品及親子玩具推品牌日，萬件商品下殺3折起；歡慶雙11再祭「滿額最高現折1,000元」，即日起至11月20日線上消費滿3,000元現折200元、滿10,000元最高現折1,000元，會員下單還可抽「Apple Watch Series 10」(價值14,500元，抽出1名)。

除了暖身期間好康搶先購，更加碼祭「爆殺好康五重享」，11月9日至11日消費滿1,111元輸入折扣碼現折111元、刷Global Mall聯名卡滿額再贈111元抵用券，還能享點數放大抵，另11月11日當日享全站指定商品88折、下單不限金額贈111元抵用券，讓消費者回饋拿滿，一次清空購物車。雙11活動展開以來，線上業績已較去年同期成長近一倍，其中以清潔、季節性家電及旅遊用品業績成長幅度最高，預計雙11檔期環球Online業績將成長逾一倍。

不只線上推超值優惠，Global Mall全台八店也同步展開「11.11感謝祭」檔期，力推點數放大、加碼抽獎及美食優惠同慶，包括「滿2,000元送111元」即日起至11月11日持GMpay綁定Global Mall聯名卡當日消費滿2,000元送111元電子商品禮券，更加碼豪撒300萬點數，推「點數加倍贈」11月8日至11日於全台八店、環球Online當日消費滿1,111元享點數11倍送，另即日起至11月20日刷GMpay消費單筆滿600元享點數2倍送、扣100點換60元電子商品禮券；新會員還可享首購抽11,000點，超值回饋還可搭配超激優惠，推「1111、1+1優惠專區」精選1,111元優惠商品及美食買一送一、扣11點超值美食購。

Global Mall環球Online以數位服務平台賦能門店的定位，在多元品牌商品力、串聯線下提供完整OMO服務渠道及精準分析、溝通基礎上，今年線上業績持續躍進呈倍數成長，OMO消費會員(線上線下皆消費)人均消費額更為純實體或線上消費會員的四倍。為力拼年底雙11購物盛典商機，Global Mall環球Online加碼擴大規模及回饋，從早鳥搶先購到正檔活動，狂撒百萬折價券、滿額贈回饋、力拼商品折扣力度等，多重好康疊加，讓消費者更有感。

環球Online並首度推出早鳥暖身購「天天品牌日，爆品直降3折起」，因應天氣轉冷及年底消費者除舊換新，加上企業開始採購尾牙獎品，即日起至11月8日集結人氣家電、美妝保養、母嬰用品及親子玩具推天天品牌日，精選上萬件商品推優惠3折起，像是除濕機、洗衣機現省上萬元、家電下單即送折價券、買刮鬍刀送吹風機等，還能搭配雙11整檔期回饋，「滿額最高現折1,000元」即日起至11月20日線上消費滿3,000元現折200元、滿10,000元最高現折1,000元，會員消費下單還可抽「Apple Watch Series 10」(價值14,500元，抽出1名)，消費筆數愈多，中獎機會愈高。

Global Mall自雙11活動展開以來，線上業績已較去年同期成長近一倍，其中清潔、季節性家電及旅遊用品熱搜度及銷量皆大幅上升，像是適合小家庭使用的10-12公升除濕機、毛孩專用的寵物抗敏空氣清淨機、濕拖一體吸塵器以及保暖冬被等，此外，隨著出國旅遊旺季來到，也帶動旅遊用品像是多用途行動電源等需求提高，銷售量成長超過30%。