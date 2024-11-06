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博客來雙11狂購好時節 祭買一送一、大組囤貨、免單好康

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導
博客來雙11狂購好時節祭出買一送一、大組囤貨、免單好康等超值優惠。圖／博客來提供
博客來雙11狂購好時節祭出買一送一、大組囤貨、免單好康等超值優惠。圖／博客來提供

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博客來年末購物盛會「雙11」來了！即日起至11月18日推出「狂購好時節」活動，打造超值購物體驗，主打「買一送一」和「大組囤貨」優惠，11月4日至11月6日每日還可搶最高1111元折價券。11月1日-11月10日天天整點搶「111元起」夯品，更有品牌神券現領現用。

為讓購物增添趣味，11月1日至11月12日還有「萬事問問屋」小遊戲，參加就有機會最高獲得100元E-Coupon。「OPENPOINT超值點數換購」活動，1點最高可換2元E-Coupon，享雙倍的好康。活動期間單筆消費滿千登記，還有機會抽單筆免單，最高享萬元免單好康。會員專屬禮遇豐富，包括會員日滿額88折起、推薦新朋友最高可得1,200元回饋等多項活動。此外，博客來首度協辦「秀傳耶誕圓夢計劃」，邀請民眾認養禮物，為弱勢大小朋友們實現心願，點亮耶誕。

雙11博客來會員獨家禮遇，會員日（11月7日-11月8日）專屬全站分級滿1,200元享88折起，滿3,000元最高送300元E-Coupon及滿$5,000再享5% OPENPOINT回饋。11月1日至11月30日，推薦新朋友最高可得1,200元回饋，10月27日至11月18日特別推出升等活動，會員完成指定任務、累積消費滿額，即可升等為白金或鑽石會員。全館消費不限金額即可享加購價329元，購買徽章組與大帆布袋組，字母款、標語款任選。

11月7日到11月18日，選擇7-ELEVEN取貨不限金額還可獲贈CITY CAFE中杯熱美式一杯（限量）！雙11（11月11日-11月12日）則推出，單筆滿1,500元享88折，滿3,000元最高送300元E-Coupon，滿5,000再送3% OPENPOINT。結帳刷國泰CUBE卡還可領券最高享5%小樹點。此外，還有悠遊付、icash Pay、街口支付等多家銀行支付回饋。

年末之際是充滿感恩與希望的時刻，也是為來年許下美好願景的契機。今年雙11與年末檔期，博客來特別增加「公益送愛」活動單元，並首度擔任秀傳醫療體系的「秀傳耶誕圓夢計劃」協辦單位，不僅率先認養100個禮物心願，並提供約1,000份禮物推薦商品連結，讓每位民眾都能輕鬆地成為孩子們的聖誕天使，將愛心擴展至需要幫助的角落。

自2006年起，秀傳醫療體系每年舉辦「秀傳耶誕圓夢計劃」，邀請社會大眾成為弱勢朋友及身障朋友的聖誕老人，至今已送出18,700份愛心禮物。今年活動邁入第19年，期盼為1,210位大小朋友實現聖誕心願。錫卿文教基金會執行長黃柏文和副執行長楊晴瑄夫婦特別感謝博客來的主動參與，博客來不僅認養100個禮物編號，還於博客來官網設立公益送愛專頁，也提供約1,000份禮物編號的推薦商品連結，讓認養者在選購過程更輕鬆。

自11月1日中午12點起至11月17日，民眾可至秀傳活動官網線上認養孩子們的聖誕願望，並於「查詢已認養禮物」頁面查看推薦商品連結，參考選購。

博客來 雙11

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