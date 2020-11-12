雙11撿到便宜？超神網站揭「歷史價格」 網看超懊悔：不早說

雙11電商大節日紛紛推出各種優惠組合吸引許多「剁手族」現身，但有一名網友分享一款超神奇的「電商歷史價格查詢工具」，只要簡單輸入網友就可查知該商品過去的歷史價格，因此曝光其實有些在雙11優惠促銷的商品「其實沒有比較便宜」，讓許多網友不禁感嘆「為什麼不早說！」

一名網友在PTT八卦板發文分享一款「很謎的電商歷史價格查詢工具」，只要貼上商品網址後，就可以輕鬆查看商品的歷史價格，原PO也不禁嘲諷「一堆電商平台推出限時搶購，但一看歷史價格就知道在唬爛，甚至還看到有些商品根本就是週期性的在漲跌，不知道行情的人買在高點不就虧爆了」。

雙11電商購物節到來，各大電商平台紛紛推出優惠價格吸引消費者，雙11首波優惠已讓不少消費者「瘋狂剁手」，但透過這款歷史查價工具便可知「有些商品在雙11根本就跟平常價一樣」，部分商品其實只是跟風打上雙11的宣傳噱頭，實則以原價出售。

原PO推薦這款歷史查價神器後，讓不少網友推爆，「太方便了！」、「給推，很不錯」、「感謝分享」，但也有其他網友感嘆真的有種「相見恨晚」的感觸，「這東西好用欸！但你為什麼不早點告訴我？」、「我買貴了…好難過」、「謝謝讓我知道清淨機買貴了2000…」、「 防潮箱我買貴500！」。