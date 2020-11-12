「雙11」爆買潮包裹狠埋超商 店員厭世呼籲一件事必做

自台灣跟風大陸電商炒熱「雙11」帶動全民瘋狂「瞎拚」開始，每年都能在這時節看見民眾包裹堆成山，或許是受到疫情影響，今年更在「雙11」完結前就用包裹將超商塞到連櫃檯都看不見的地步。

有民眾11日深夜在「爆廢1公社」、「爆怨2公社」陸續貼出超商現況，可看到超商走道都被包裹佔滿，連櫃檯也被團團包圍到「難以見人」的地步，有網友搭配自編台詞「哈～囉！！請問～大～杯～拿～鐵～多～少～錢～」，隔山喊話的畫面讓人一秒笑翻。但也有人抱怨到底誰想出的鬼點子，「要搞死多少司機和店員」。

電商包裹堆滿超商櫃檯前方空地。 圖／翻攝自爆廢1公社

壯觀畫面吸引不少相關人士留言表示「厭世」、「物流理貨人員也忙翻了（當班理貨人員路過）」「搞死我們物流業的，每天都在打仗」、「就讓我想到之前當7-11大夜班整天刷這些貨刷到往生」、「目前結單，540件在店內待出」、「「大型社區的管理員收的數量也不少，寫郵件登記簿寫到手快斷了」、「真心認為，店員雙11，薪水當天應該要加倍」、「這樣算還好，之前再機場做物流到了購物節是真的搬到懷疑人生」、「我老公今天幫我取包裹，找了半小時……我還以為他騙我」。

然而有更多網友是留言懺悔，「抱歉我今天買了7個包裹」、「我不敢說我買了近20單」、「對不起，裡面有三件是我的」、「對不起我買了四個店家，平常好幾個月才買一次，鬼迷心竅了，下次雙11關全家總電源休息」。

電商包裹堆滿超商落地窗旁位置，一間店應收包裹多達近千件。 圖／翻攝自爆怨2公社1、爆怨2公社2

不過依照物流發貨速度推估，目前包裹量恐怕尚未到達高峰，也有網友警告「剛開始而已」、「後天開始到貨，大夜會想哭」、「明天的包裹就擺到馬路上了」、「這是先鋒部隊，大軍還在後面」、「這個還只是先遣部隊，真正的大軍將在2天後抵達」、「1212再一波」、「接下來雙12準備開跑」。

超商人員則是呼籲，愛買沒關係，重點是「記得要領貨」，「要保佑那些買一堆的全部要拿走，不然真的都沒地方放」、「身為大夜，我只想說，買不是問題，問題是都拖很久才來領，特別是買很大箱的，不然就是拖到最後一天才要來領」、「如果是買了不領才會令人肚爛」。