「雙11」刷哪張卡最划算？專家教你兩招賺很大！

雙11購物節來臨，各大電商網購平台紛紛祭出超殺優惠，積極搶攻這波商機；各家發卡銀行也磨拳擦掌，祭出刷卡優惠。究竟雙11購物節，該刷哪張神卡？

疫情不僅打亂民眾的生活，同時也讓銀行信用卡亂了佈局。不少銀行從原本的海外旅遊市場，轉往網購、內需消費，同時也趁勢執行「減法策略」。

例如玉山銀行於年初大砍22家信用卡，將火力集中在玉山U bear、玉山Only等信用卡；永豐銀行也同步展開「減卡計畫」，砍掉效益不高的企業聯名卡，降低發卡成本，並聚焦永豐大戶卡、現金回饋卡及運動卡等主力信用卡。

根據經濟部統計今年上半年，台灣零售業網路銷售額達新台幣1587億元，年增17.5％。

由此數字觀察，Money101總經理朱本傑認為，今年的雙11盛典會將網路銷售額提升至另一個高峰。

朱本傑表示，除了網購平台及品牌祭出高額信用卡優惠活動之外，小型網路賣家也推出相當多的雙11優惠，民眾該刷哪張信用卡？朱本傑提供以下兩大刷卡攻略。

攻略一〉善加利用網購平台聯名卡

朱本傑指出，各家網購平台上的回饋活動眼花撩亂，消費者可先審視自己手上的信用卡，同時規劃好欲購買的商品。

平常就有網購習慣的消費者，建議善加利用網購平台聯名卡，在雙11活動期間可獲得最多的優惠。

以PChome為例，平時使用花旗PChome Prime聯名卡購物可享最高6％回饋，新戶在年底前申辦，核卡後3個月內天天多送4％P幣，總計回饋為10％。

而PChome雙11檔期也祭出多項優惠，像是單筆滿8000元並分3期或6期，送1680元P幣，相當於21％的回饋（限前500名且須登錄），若加上聯名卡額外給10％，回饋可高達31％。

而朱本傑表示，momo購物網每年雙11的玩法豐富又有趣，從11月1日到11月13日，每天都能搶紅包，於11月期間，使用富邦momo卡，每週六單筆消費滿3000元並完成登錄，還可享300 momo幣回饋。

而國泰世華蝦皮聯名卡除了原有消費最高10％蝦幣回饋之外，本次雙11也加碼，單筆消費滿1萬1000元且分3期或6期，就送888元刷卡金。

另外，Yahoo購物平台，使用中信Yahoo聯名卡刷滿3萬6000元，回饋3600元刷卡金，再享6％回饋無上限，須完成登錄且限量200名，也相當優惠。

圖／2020雙11網購刷卡優惠一覽。製圖：林讓均

攻略二〉使用現有現金回饋卡

「若是沒有網購平台聯名卡的消費者，可使用手中現有的現金回饋卡，」朱本傑建議，不妨把主力集中在一張網購卡。

因除了網購平台聯名卡之外，包括兆豐銀行、合作金庫銀行、國泰世華銀行、聯邦銀行、華南銀行、台新銀行等，也紛紛祭出網購刷卡促銷活動，於雙11刷卡滿額加碼最高都有超過10％的回饋率。

不過，要留意的是，消費前必須先確認該信用卡是否被排除在雙11折扣活動之外。

此外，消費者在瘋網購的同時，也要注意個資安全。許多網路賣家利用社群媒體直播販售商品，看似非常方便的購物方式，但消費者在購物前最好查證賣家相關資訊，避免產生糾紛。

同時，消費者務必確認在合法的官方網站下單，同時不要輕易相信低於行情價的資訊，避免點入詐騙網站，個資遭到竊取。

整體而言，消費者在投入雙11戰場之前，務必先做好功課，才能安心抱回超低折扣的戰利品！

（作者／何晨瑋 本文出自2020.11.10《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）