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雙11優惠吃不到？網揭1111大玩文字遊戲：今年完全沒購物慾

聯合新聞網 / 綜合報導
網友發現1111購物優惠一年不如一年。 報系資料照
網友發現1111購物優惠一年不如一年。 報系資料照

今天是一年一度的雙11日，各大網購平台都選在1111前後大撒優惠券，釋出多種折扣想讓消費者掏出錢包。不過有網友觀察歷年雙11活動，發現優惠似乎一年不如一年，限名額還採登記制，回饋最高幾趴「起」根本在玩文字遊戲。此篇「真省錢文」一出，引發網友共鳴「今年1111我內心毫無波瀾」，絲毫沒有被勾起購買慾。

原PO在PTT省錢版上分析，起初雙11開跑時真的不賴，都是直接砍售價，例如11元就能搶到整箱衛生紙等。如今不少平台都要在多個網頁間跳來跳去才有機會拿到回饋，且很多都限時又限制名額，回饋方式並不如以往大方。

而規則說明似乎也變得更複雜，回饋最高幾趴「起」、先刷卡再搶登錄等方式，都讓不少人看了就pass，不想燒腦+浪費時間參與1111。

網友感嘆「發商城券發爽的」，小額不能用等同廢紙；限時搶卷還以為多好，「一看一堆垃圾券」。不少留言同意優惠一年不如一年，好的折扣都要跟機器人搶，好奇若是拿請大咖藝人站台的預算回饋消費者，會不會更有感？

光棍節亂象也層出不窮，有人親眼看過雙11卻賣得比平常貴，「明明慶祝光棍卻要四人同行」，引發網友不滿。規則越來越長，連搞懂折扣方法都很燒腦，原PO勸世「要省錢請保持理智」，否則還是睡飽比較實際。

雙11

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