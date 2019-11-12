互動消費時代 淘寶直播霸屏雙11

浙江杭州阿里巴巴西溪園區媒體中心，大屏幕顯示阿里巴巴旗下天貓「雙11」在1分36秒成交額突破百億元人民幣。 （新華社） 分享 facebook

阿里巴巴「二○一九天貓雙十一全球狂歡節」昨天成交額突破去年同期表現，連續十一年創高，至截稿前成交額逾人民幣二千三百九十億元（約新台幣一點○四兆元），超越去年的二一三五億人民幣。

阿里巴巴今年將「直播」視為重要成長引擎， 除淘寶直播從小角色變成「男一」，亦首度在杭州總部西溪園區打造六間「全球直播室」，邀請直播主現場直播銷售。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

淘寶天貓總裁蔣凡指出，今年創造很多新消費互動場景，淘寶直播就扮演重要的角色，超過十萬個品牌商家在雙十一期間透過直播賣貨，這是全新的購物體驗，並在雙十一被商家所應用，成為消費者很喜歡的購物方式。

此外，雙十一預熱期間推出遊戲化產品，透過遊戲讓用戶深度參與，商家透過互動方式觸及消費者，為雙十一在創新上的亮點。

淘寶直播二○一六年上架，二○一八年透過淘寶直播達成的成交額達人民幣千億元；去年全年透過淘寶直播達成成交額超過一億元的直播間超過八十一個；今年上半年規模較去年成長百分之一百四十。淘寶直播負責人趙陽表示，直播至今已規模化，體量進一步放大，在阿里經濟體中的地位顯著提升。

趙陽認為，淘寶直播仍年輕，還有許多問題有待解決，如現在素人主播較多，知名度偏低；從商品端來看，雖然單品衝破一百萬件，但跟淘寶天貓平台上的單品數相比仍算少，期望明年每個品類能有超過一半進到淘寶直播。

阿里巴巴旗下天貓國際等平台也紛紛透過直播進行銷售；天貓國際更首次在平台上規畫雙十一的官方直播活動。天貓進出口事業群總經理劉鵬表示，年輕一代消費者有能力了解商品的好，喜歡才會買，進口商品銷售的難處在於要讓消費者知道買商品有什麼好處，因此今年藉由直播推廣進口商品，明年雙十一還會做。

天貓雙十一今年再度創下不少紀錄，物流訂單量破十億，超過去年雙十一全天物流訂單量，比去年提前六小時四十五分；交易峰值達每秒五十四點四萬筆，亦寫下新紀錄，並為二○○九年首次雙十一的一千三百六十倍。

蔣凡表示，中國內需非常強大且旺盛，驅動中國整個經濟成長，中國以互聯網驅動新經濟，其中看見更多機會，正面看待未來發展。

另一個主要電商平台京東，根據京東十一日下午公布數據，在下午二時三十七分，「一一一一京東全球好物節」累計下單金額突破一七九四億人民幣，再創新高。