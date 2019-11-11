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最低只要111元！快趁雙11手刀搶機票 告訴你怎麼買最便宜

2019-11-11 11:27聯合新聞網 綜合報導

台北國際旅展加上雙十一熱潮，航空業者紛紛推出折扣搶商機，要怎麼買最划算，買機票還能抽到哪些大獎，看以下攻略便知道。

1.釜山航空／韓國特惠4航程

包括台北－大邱、高雄－釜山、高雄－仁川及台北－釜山，單程未稅最低1111元起。

販售時間：11月8日10:00至11日22:49

搭乘時間：11月9日至2020年1月11日

2.樂桃航空／日本行3人以上購買享7折

台北、高雄出發10條航線有團體折扣優惠，包含台北－東京、台北－大阪、台北－札幌、台北－仙台、台北－福岡、台北－沖繩、高雄－東京、高雄－大阪、高雄－沖繩，平均一張機票不到1400元。

販售時間：11月７日0:00至12月22日23:59

搭乘時間：11月25日至2020年3月26日

樂桃航空推出7折活動，從台北、高雄出發10條航線均有團體折扣優惠。圖／取自官網
樂桃航空推出7折活動，從台北、高雄出發10條航線均有團體折扣優惠。圖／取自官網
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3.捷星航空／日本特價機票

台北－關西1478元、台北－東京1988元，限量優惠。

販售時間：售完即止

搭乘時間：12月1日至2020年1月4日

4.德威航空／韓國5航程111元

限量11張從台北－大邱、台中－釜山、台中－首爾、高雄－釜山、高雄－首爾等5航線，只要111元（單程未稅，不含託運行李）。

販售時間：11月11日11:00開搶

搭乘時間：11月11日至2020年2月29日

雙十一當日沒搶到沒關係，還有一週活動可以把握。圖／取自官網
雙十一當日沒搶到沒關係，還有一週活動可以把握。圖／取自官網
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另外若是錯過111元優惠價，德威航空開放整週，以1500元有找的價格，讓喜愛韓國旅行的朋友再搶優惠。

販售時間：11月11日11:00至11月17日00:00

搭乘時間：11月11日至2020年2月29日

5.中華航空／抽百萬豪哩遊世界

全航線促銷最低2100元起（未稅），在截止日前前往活動網站登入會員即可參加「會員扭扭樂」活動，最高6千哩等你抽，購票完成登錄再抽百萬豪哩大獎。

登入時間：即日起至11月22日18:00

搭乘時間：請洽官方網站

6.國泰航空／經濟艙優惠

預訂2人或以上同行，經濟艙每位只要5728元（含稅）起。

販售時間：即日起至11月12日00:00

搭乘時間：11月1日至2020年5月31日

7.長榮航空／線上旅展開賣

長榮航空的線上旅展推出全航線限時優惠，過60個飛航城市任人盡情挑選，折扣最低56折起，還有機會可獲得「2020年不限次數環遊世界經濟艙、豪經艙、商務艙機票及長汎旅遊金」。

販售時間：即日起至11月21日

搭乘時間：即日起至2020年9月30日

8.酷航（scoot）／飛常酷促銷

即日起酷航取消交易手續費，超過30個航點階有促銷代碼，最高可領取5折優惠。

販售時間：11月12日7:00至11月13日23:59

搭乘時間：請洽官網

9.亞洲航空／單程未稅711起

亞洲航空主打「我光棍，我驕傲」活動，台北或高雄－吉隆坡1511元起、台北或高雄－宿霧1111元起、台北－名古屋1111元起、高雄－吉克拉克711元起。

販售時間：11月11日0:00至11月11日23:59

搭乘時間：請洽官網

亞洲航空以千元價機票，讓民眾暢遊各地。圖／取自官網
亞洲航空以千元價機票，讓民眾暢遊各地。圖／取自官網
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10.華信航空／國內旅行現省999元

雙十一當日上午11點到晚上11點期間，每小時的11分會顯示11分鐘的折扣碼，旅客取得折扣碼後，可於2019年11月12至14日三天內，透過華信航空APP購買國內線飛往金門、澎湖、台東、花蓮的國內線機票，輸入折扣碼立即折抵999元。

販售時間：11月11日上午11:00至11日23:00

搭乘時間：不限

領取並輸入折扣碼後，華信航空機票立即折抵999元。圖／取自官網
領取並輸入折扣碼後，華信航空機票立即折抵999元。圖／取自官網
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○實際優惠內容以業者公佈為準

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