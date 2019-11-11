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雙11量販店優惠懶人包！ 百件商品買一送一搶商機

2019-11-11 09:32聯合新聞網 綜合報導

國內各大量販店加入雙11檔期之戰，紛紛祭出網路商城、實體店面購物優惠。圖片來源／...
國內各大量販店加入雙11檔期之戰，紛紛祭出網路商城、實體店面購物優惠。圖片來源／ingimage
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一年一度的雙11又到了，電商平台紛紛推出折扣、免運費等優惠吸引顧客。今年，各大量販店也加入雙11的戰局，例如愛買、全聯皆有線上商城及實體店面的點數翻倍贈活動，家樂福則於本月1日起，連續13日發送最高70%折扣的優惠碼，而頂好「1111狂歡日」推出雙11當日生鮮雞蛋買一送一活動，讓民眾能用實惠的價格購買需要的民生用品。

1. 愛買

為迎戰雙11購物潮，愛買線上購物推出「1111購物節」，即日起至11月14日，線上下單不限金額，皆可參加抽獎，每天都會抽出14名幸運顧客，贈送$1111折價券。此外，愛買網路商城多項商品祭出全年最低價，家電、民生用品、食品皆有折扣，就連Switch、最新款的iPhone 11也可用優惠的價格購入。

而實體店面也結合網路商城，推出「雙11點數11倍送」活動，顧客若使用手機HAPPY GO Pay支付，消費金額滿$1111，即可享點數11倍送，使用指定信用卡，優惠更多。

因應雙11檔期，愛買推出線上線下「點數11倍送」等活動。圖片來源／愛買提供
因應雙11檔期，愛買推出線上線下「點數11倍送」等活動。圖片來源／愛買提供
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2. 全聯

今年5月才推出PX Pay的連鎖超市全聯福利中心也把握雙11檔期，即日起至11月23日止，使用PX Pay購物買1000元，就額外贈送1000福利點（可折現金100元）。

除此之外，全聯還推出「雙11快閃預購」，多款實用家電特價$1111元起，近期頗受歡迎的氣炸鍋下殺43折，原價超過萬元的吸塵器組合，11月11日前預購也只要7千元有找。民生用品的部分，指定品牌衛生紙、料理調和油、洗衣精、玉米罐頭等商品買一送一，想要撿便宜就趁現在。

即日起至21日止，使用PXGo Pay於全聯購物滿千元即加贈1000福利點。圖片...
即日起至21日止，使用PXGo Pay於全聯購物滿千元即加贈1000福利點。圖片來源／全聯提供
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3. 家樂福

為因應雙11檔期，家樂福自本月1日起推出一系列優惠活動，多數隱藏版優惠將於11日當天陸續揭曉。

線上商城的部分，單筆購物滿$1111即贈111元折價券，每日還有指定商品11%折扣的活動，購買家樂福自有品牌商品，結帳可再打9折。11月1日至13日的上午11時至下午3時，家樂福還會於官方臉書專頁及line公布折扣代碼，優惠幅度最高可達70%。

值得注意的是，家樂福11、12日上午9時起，飛利浦、國際牌、輝葉等品牌家電祭出限量「超殺折扣」，最高可享4.8折優惠。此外，家樂福首度與外送平台foodpanda合作，雙11當天指定範圍內的顧客可在foodpanda商品列表上看見300多項家樂福商品，讓消費者可以享受民生用品外送到府服務。

家樂福與外送平台合作，雙11當天超過300項商品於foodpanda上架。圖片來...
家樂福與外送平台合作，雙11當天超過300項商品於foodpanda上架。圖片來源／家樂福提供
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4. 頂好

頂好生鮮超市同樣抓緊雙11檔期，11月11日當天多項商品買一送一。例如特選白鮮蛋2盒只要46元，全省限量6000盒；紐西蘭奇異果10入也享買一送一優惠，2盒只要111元，數量有限，售完為止。除此之外，11日至15日期間，於頂好購買生鮮商品滿111元即贈11元生鮮抵用券，滿222元就送2張，以此類推；16日至24日間，購買生鮮商品滿111元則可折抵11元。

雙11當天至頂好購物，即可享多項民生用品、食品買一送一。圖片來源／愛買
雙11當天至頂好購物，即可享多項民生用品、食品買一送一。圖片來源／愛買
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(實際優惠內容以業者公佈為準)

雙11家樂福愛買量販店

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