單身更要吃飽飽！ 10家速食業者雙11沒忘記妳／你
2019-11-11 09:39聯合新聞網 綜合報導
雙11優惠活動開跑瞜！全台速食業者將客群鎖定在光棍族上，只要購買餐點就可享有多項優惠，除了祭出優惠券外，還有虛擬幣回饋、11元加購價等活動，讓消費者大快朵頤。
1.漢堡王／優惠券無限使用
多款優惠券任君挑選，主打「浪漫脫單餐—華堡雙套餐229元（原價298元）」、「霸氣單身餐—雙層火烤牛肉堡餐129元（原價167元）」，優惠只到11月25日。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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2.肯德基／加入LINE好友享4.8折
雙十一單日限定，加入官方LINE好友，「炸雞（烤/炸任選）＋咔啦雞腿堡＋四塊上校雞塊＋中杯百事可樂」111元（原價231元），等於下殺4.8折。
3.麥當勞／最高11%P幣回饋
麥當勞今年攜手網路家庭（8044）旗下Pi拍錢包，若使用拍享券購買麥當勞，即享券全品項都可享最高11%P幣回饋，活動只到11月30日，另外到拍享券的活動專區，購買麥當勞McCafé中杯特選熱拿堤，買11杯只要121元。
4.摩斯漢堡／套餐111元
摩斯漢堡特別推出「大薯買一送一」，以及雙11限定的單人獨享優惠「黃金炸蝦堡+黑糖咖啡系列新品四選一111元」。
5.必勝客／套餐99元
鎖定單身族，必勝客推出「不孤單套餐-韓式泡菜燒肉起司捲＋可樂(330ml)1罐99元（原價119）」，套餐限量販售，數量有限售完為止。
6.堤諾義式Pizza／+11元多一份披薩
雙十一當日限定「單身吃Pizza只要11元」活動，當日持身分證且配偶欄空白者，至全台門市，外帶點購一份10吋披薩，再加11元，就可獲得1份披薩，不限口味，以低價口味折扣。
7.SUBWAY／買餅乾送咖啡
SUBWAY推出「買餅乾送咖啡」活動，從即日起至11月17日止，到限定門市購買20元的餅乾，即可獲得價值35元的現磨美式咖啡一杯。
8.Krispy Kreme／+11元多一顆甜甜圈
雙十一當日至Krispy Kreme各門市消費任一甜甜圈，即可+11元加購「原味糖霜甜甜圈」乙顆。
9.Häagen-Dazs哈根達斯／+11元多一杯
今日至全台門市購買聖代、凍飲系列外帶，第2杯只要加價11元就能帶走，其中包括歡莓派對、Happy5聖代、小心花聖代、巧克巴菲都能選。
10.PABLO／起司塔買大送小
全台門市推出「起司塔買大送小」活動，購買大起司塔或購買任一飲品加11元，即贈PABLO mini經典原味1顆。
●實際優惠內容以業者公佈為準
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