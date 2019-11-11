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單身更要吃飽飽！ 10家速食業者雙11沒忘記妳／你

2019-11-11 09:39聯合新聞網 綜合報導

雙11優惠活動開跑瞜！全台速食業者將客群鎖定在光棍族上，只要購買餐點就可享有多項優惠，除了祭出優惠券外，還有虛擬幣回饋、11元加購價等活動，讓消費者大快朵頤。

1.漢堡王／優惠券無限使用

多款優惠券任君挑選，主打「浪漫脫單餐—華堡雙套餐229元（原價298元）」、「霸氣單身餐—雙層火烤牛肉堡餐129元（原價167元）」，優惠只到11月25日。

漢堡王官往上提供優惠券條碼，讓消費者自由挑選。圖／取自臉書
漢堡王官往上提供優惠券條碼，讓消費者自由挑選。圖／取自臉書
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2.肯德基／加入LINE好友享4.8折

雙十一單日限定，加入官方LINE好友，「炸雞（烤/炸任選）＋咔啦雞腿堡＋四塊上校雞塊＋中杯百事可樂」111元（原價231元），等於下殺4.8折。

只要加入肯德基官方LINE好友，就可用111元購買套餐。圖／取自臉書
只要加入肯德基官方LINE好友，就可用111元購買套餐。圖／取自臉書
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3.麥當勞／最高11%P幣回饋

麥當勞今年攜手網路家庭（8044）旗下Pi拍錢包，若使用拍享券購買麥當勞，即享券全品項都可享最高11%P幣回饋，活動只到11月30日，另外到拍享券的活動專區，購買麥當勞McCafé中杯特選熱拿堤，買11杯只要121元。

4.摩斯漢堡／套餐111元

摩斯漢堡特別推出「大薯買一送一」，以及雙11限定的單人獨享優惠「黃金炸蝦堡+黑糖咖啡系列新品四選一111元」。

5.必勝客／套餐99元

鎖定單身族，必勝客推出「不孤單套餐-韓式泡菜燒肉起司捲＋可樂(330ml)1罐99元（原價119）」，套餐限量販售，數量有限售完為止。

必勝客單身套餐讓消費者大飽口福。圖／取自臉書
必勝客單身套餐讓消費者大飽口福。圖／取自臉書
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6.堤諾義式Pizza／+11元多一份披薩

雙十一當日限定「單身吃Pizza只要11元」活動，當日持身分證且配偶欄空白者，至全台門市，外帶點購一份10吋披薩，再加11元，就可獲得1份披薩，不限口味，以低價口味折扣。

7.SUBWAY／買餅乾送咖啡

SUBWAY推出「買餅乾送咖啡」活動，從即日起至11月17日止，到限定門市購買20元的餅乾，即可獲得價值35元的現磨美式咖啡一杯。

8.Krispy Kreme／+11元多一顆甜甜圈

雙十一當日至Krispy Kreme各門市消費任一甜甜圈，即可+11元加購「原味糖霜甜甜圈」乙顆。

11/11當天，Krispy Kreme原味糖霜甜甜圈加購11元。圖／Krisp...
11/11當天，Krispy Kreme原味糖霜甜甜圈加購11元。圖／Krispy Kreme提供
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9.Häagen-Dazs哈根達斯／+11元多一杯

今日至全台門市購買聖代、凍飲系列外帶，第2杯只要加價11元就能帶走，其中包括歡莓派對、Happy5聖代、小心花聖代、巧克巴菲都能選。

哈根達斯冰淇淋祭出11元加購價，吸引民眾消費。圖／取自臉書
哈根達斯冰淇淋祭出11元加購價，吸引民眾消費。圖／取自臉書
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10.PABLO／起司塔買大送小

全台門市推出「起司塔買大送小」活動，購買大起司塔或購買任一飲品加11元，即贈PABLO mini經典原味1顆。

●實際優惠內容以業者公佈為準

雙11

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