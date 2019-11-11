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同事揪團訂起來！ 7家咖啡商品雙11優惠

2019-11-11 09:20聯合新聞網 綜合報導

示意圖。圖片來源／ingimage
示意圖。圖片來源／ingimage
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1111光棍節活動，各家商店推出各式飲品優惠，本次4大超商除推出咖啡優惠外，也將茶飲納入這次活動，另外，伯朗咖啡則不限飲品，就有買一送一優惠，而cama café則是使用 LINE Pay 消費，也享有飲品買一送一。

1. 7-ELEVEN 咖啡LINE好友優惠

CITY CAFE於11月8日至11月11日期間，推出LINE好友優惠，大杯美式、大杯拿鐵同品項買三送一。此外，11月11日至11月13日，則推出Line好友優惠活動，現萃茶熱青茶、熱紅茶任選五杯111元。

2. 全家便利商店 APP商品預售咖啡、現調茶買一送一

全家推出會員APP商品預售，大杯熱拿鐵、大杯熱美式、中杯熱單品美式、中杯熱單品拿鐵買五送五，相當於一杯半價，另外，大杯熱黑豆玄米抹茶拿鐵、大杯熱普洱茶、大杯熱黑烏龍茶，也首次推出買1送1折扣價。

3. 萊爾富 咖啡買十一送十二

即日起至11月11日推出買十一送十一加一商品優惠活動，購買十一杯大冰／熱美式咖啡，並整組兌換完後，即送11+1杯大冰／熱美式咖啡。

4. OK-mart 咖啡飲料第2件10元

雲端商城OKmall推出現煮咖啡（美式、拿鐵）全品項於11月9日至11月12日4天限量1111組，購買十一杯享有49折折扣。

5. MR.BROWN CAFÉ 伯朗咖啡館 飲品買一送一

11月11日（雙11分享）購買任一飲品，現場招待另一杯，飲品不限品項，部分門市不配合本次活動。

6. cama café大杯飲品買一送一

11月11日 上午 11 點至下午 3 點，使用 LINE Pay 成功消費，享大杯飲品買一送一優惠（手沖除外）。另外，官網推出1111單日限定，鎖香煎焙系列買一送一。

7. 丹提咖啡 大杯飲品買一送一

11月11日當天只要出示買一送一官方圖片，全天候大杯飲品皆買一送一。

丹提咖啡大杯飲品買一送一。圖片來源／臉書
丹提咖啡大杯飲品買一送一。圖片來源／臉書
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(實際優惠內容以業者公佈為準)

雙11咖啡便利商店

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