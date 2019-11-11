雙11光棍節搶優惠 單身友善餐廳「最低11元」吃一餐
繼百貨公司週年慶結束後，接著迎來的就是11月11日的光棍節，許多飯店和電商祭出各種優惠，而許多餐廳也推出各種優惠單身族的折扣，不論是跟朋友揪團去吃或是自己吃都有優惠，除了有買一送一的福利外，更有餐廳推出「最低11元」吃一餐的限時方案，不想錯過優惠或想省一波荷包的單身族們，不妨趁著這波檔期來大吃美食。
1.吉豚屋かつや(KATSUYA)
日本連鎖豬排專門店吉豚屋今年推出超殺雙11優惠，只要民眾在11月9日、10日、11日三天到全台7家門市用餐，前11名用餐者就可享丼飯11元的優惠，且在25日前參加吉豚屋粉絲團的「雙11餐點活動」也可抽餐卷，Line好友集點滿5點也能直接送1碗豬排丼飯，喜愛丼飯的各位單身族要搶要快。
2.饗食天堂
Buffet餐廳饗食天堂也推出「11元吃到飽」的光棍節優惠，推出會員轉盤抽獎活動，從1日到11日當天到店內用餐，並出示2張以上iEAT會員卡畫面，就可以參加轉盤活動一次，不管怎麼轉都有獎，其中最大獎是結帳金額「每人只要11元」，鼓勵單身族群揪團一起參加試手氣。
3.TGI FRIDAYS
美式連鎖餐飲品牌TGI FRIDAYS接續去年的雙11優惠，今年再推出「雙11狂歡日」的活動，只要民眾在11月11日當天到全台15間TGI FRIDAYS餐廳消費，就可享有「鐵板紐奧良牛排（價值610元）」買一送一，喜好吃肉的單身朋友無論是要自己一個人吃或揪朋友一塊吃，都相當划算。
4.台北大倉久和大飯店歐風館
台北大倉久和大飯店裡的Buffet餐廳歐風館在11月11日當天推出，午餐、下午茶和晚餐時段每人6折的優惠，且在11月底前從週日晚餐時段到週五下午茶時段，兩人同行第2人直接5折，喜愛吃海鮮、牛肉和螃蟹的朋友們也不能錯過。
5.SUNNY BUFFET
台北王朝大酒店旗下餐廳SUNNY BUFFET在11月11日當天則是推出「身分證號碼」優惠活動，只要在早餐、午餐、下午茶及晚餐4個時段到店出示身分證，身分證號碼有5個1的顧客可享有餐點免費的福利，而號碼有4個1享有3折優惠，若號碼只有3個1則享有5折優惠，符合上述所說的消費者只須另付一成原價服務費，就可享受各式美食，但由於名額有限，每個餐期限量111位，想搶便宜的民眾可能要提早訂位了。
6.子辣。個人。麻辣
雙11當天就算一個人想吃麻辣火鍋也沒問題。主打一個人也能吃的麻辣火鍋的「子辣。個人。麻辣餐廳，」推出11月光棍月活動，並在11月11日當天加碼，只要透過預約訂位，點完一鍋（不含超值）再加點美國Choice 等級牛肉：翼板牛、肩小排、雪花牛、雪花松板豬都只要$111(原價$238～$258)，想吃麻辣鍋揪不到朋友沒關係，一個人也能好好享受麻辣鍋。
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