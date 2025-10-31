想拿移工補缺口 三贏恐變成三輸

政院端出跨國勞動力精進方案，要求旅宿、製造業雇主每增聘一名外國人力，就要替一名本國籍員工加薪。讓雇主有人，本國人有錢，外國人有工作，看似創造三贏，實際上卻可能釀成三個假象，讓政府、本勞、外勞三輸，雇主獨贏。

旅宿業缺工已久，勞動部去年開放中階僑外生，結果開放至今逾一年，只招募到三人。這次再以中階之名的外國人搪塞，美其名技術人力，但做的還是房務、清潔、訂房、接待等工作，跟大眾認知的「技術」有一段差距，不免有「假中階、真藍領」之嫌。

勞動部雖設下先替本勞加薪兩千元的條件，強調要避免產業低薪定錨效應，然而某種程度也是將該名員工的加薪幅度、頻率「釘死」，連最低工資都能連十漲了，這名員工卻三年才能漲一次。

此外，不同於旅宿業增額的是中階人力，製造業是每聘一名最低工資的產業藍領移工，就替本勞加薪，更是拉大本外勞薪資差距，也與國際人權標準期待的「同工同酬」背道而馳。

我國的外國技術人力政策，部分參酌了日本，然而日本政府給予特定技能外國人力的國民待遇之一，是與本國人同工同酬，部分甚至可無限期工作居留。反觀台灣，移工留才久用從二○二二年上路至今，各業別的薪資門檻未變，產業類停在三點三萬元，機構看護工二萬九千元，更不用說中階最大宗的家庭看護只有二萬四千元，取得永居久留的條件更是遙不可及。

長工時、低報酬、職涯缺乏發展，才是缺工的主因。若政府不督促旅宿業者改善工時與福利、港口業不提高技術化與安全管理，僅繼續以外國人力作為萬靈丹，勢必陷入「缺工、引進人力、更缺工」的惡性循環。