最快明年首季上路！旅宿業開放中階移工 先從菲國引進

台灣產業長期缺工，行政院會昨拍板「跨國勞動力精進方案」，最快明年首季在菲律賓設置首個公辦跨國勞動力延攬中心；待據點成立，缺工的旅宿業與商港碼頭業可透過國對國的方式直聘中階技術工，前提是要先幫本勞加薪兩千元，技術工也須符合薪資門檻、語言能力及技能資格。

其中旅宿業部分，觀光署長陳玉秀說，未來將開放投入房務、清潔、櫃檯及餐飲等四大項。觀光署旅宿組副組長鄭憶萍補充，中階移工起薪將朝三點二萬元方向努力，招募人數則以目前六千六百人缺口為主，另也需有相關語言及技術能力，包含曾經從事旅宿業或有相關訓練，並具有華語檢定Ａ二以上的能力，最快明年第一季會先從菲律賓引進人力。

根據勞動部統計，台灣受少子化及高齡化影響，二○四○年時，工作年齡人口將驟減三百萬人；截至今年三月，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業職缺已達十二點七萬筆；各大職類技術人力職缺十一點三萬筆。

政院通過「跨國勞動力精進方案」，包括製造業為本國勞工加薪可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力等。

製造業方面，雇主替一名本勞加薪兩千元，就多一位移工聘用名額，最高可增加一成配額，若採加薪方案，移工總員工人數占比上限提升至四成五；增額移工三年期滿續聘，雇主須再次為本勞加薪。旅宿業與商港碼頭業將有條件開放引進外國技術人力，引進條件比照製造業。

由於勞動部去年八月才開放僑外生擔任旅宿中階技術人力，不過截至九月底，僑外生從事旅宿中階工作僅三人，從事住宿及餐飲專業工作有三七一六人。

中華民國觀光旅館商業旅館同業公會秘書長卓倩慧表示，目前主要缺少的都是基層人力，非中階人才，這樣的措施不僅對業者沒有幫助，恐還讓大量本籍基層勞工從正職轉為兼職，因此兼職同享年假與勞保等福利，但時間更為彈性，可兼更多差賺錢。

卓倩慧指出，中階技術人力薪資表定三點二萬元，但明年基本工資又要調漲，加上勞健保及勞退，每個中階移工實際需要的人力成本約四點二萬元至四點五萬元；另中階移工有條件限制，但具體要求需有多少年旅宿經驗、受過何種專業訓練等都沒講清楚，移工來台後還需耗費二至三個基層人力訓練，實際上線服務需耗時一年，成本只會更高，直呼該政策「好像看得到曙光，但其實沒有」。