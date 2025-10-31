聽新聞
0:00 / 0:00

最快明年首季上路！旅宿業開放中階移工 先從菲國引進

聯合報／ 記者胡瑞玲葉冠妤黃婉婷／台北報導
行政院會拍板「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業與商港碼頭業引進中階移工。圖／聯合報系資料照片
行政院會拍板「跨國勞動力精進方案」，開放旅宿業與商港碼頭業引進中階移工。圖／聯合報系資料照片

台灣產業長期缺工，行政院會昨拍板「跨國勞動力精進方案」，最快明年首季在菲律賓設置首個公辦跨國勞動力延攬中心；待據點成立，缺工的旅宿業與商港碼頭業可透過國對國的方式直聘中階技術工，前提是要先幫本勞加薪兩千元，技術工也須符合薪資門檻、語言能力及技能資格。

其中旅宿業部分，觀光署長陳玉秀說，未來將開放投入房務、清潔、櫃檯及餐飲等四大項。觀光署旅宿組副組長鄭憶萍補充，中階移工起薪將朝三點二萬元方向努力，招募人數則以目前六千六百人缺口為主，另也需有相關語言及技術能力，包含曾經從事旅宿業或有相關訓練，並具有華語檢定Ａ二以上的能力，最快明年第一季會先從菲律賓引進人力。

根據勞動部統計，台灣受少子化高齡化影響，二○四○年時，工作年齡人口將驟減三百萬人；截至今年三月，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業職缺已達十二點七萬筆；各大職類技術人力職缺十一點三萬筆。

政院通過「跨國勞動力精進方案」，包括製造業為本國勞工加薪可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業引進外國技術人力等。

製造業方面，雇主替一名本勞加薪兩千元，就多一位移工聘用名額，最高可增加一成配額，若採加薪方案，移工總員工人數占比上限提升至四成五；增額移工三年期滿續聘，雇主須再次為本勞加薪。旅宿業與商港碼頭業將有條件開放引進外國技術人力，引進條件比照製造業。

由於勞動部去年八月才開放僑外生擔任旅宿中階技術人力，不過截至九月底，僑外生從事旅宿中階工作僅三人，從事住宿及餐飲專業工作有三七一六人。

中華民國觀光旅館商業旅館同業公會秘書長卓倩慧表示，目前主要缺少的都是基層人力，非中階人才，這樣的措施不僅對業者沒有幫助，恐還讓大量本籍基層勞工從正職轉為兼職，因此兼職同享年假與勞保等福利，但時間更為彈性，可兼更多差賺錢。

卓倩慧指出，中階技術人力薪資表定三點二萬元，但明年基本工資又要調漲，加上勞健保及勞退，每個中階移工實際需要的人力成本約四點二萬元至四點五萬元；另中階移工有條件限制，但具體要求需有多少年旅宿經驗、受過何種專業訓練等都沒講清楚，移工來台後還需耗費二至三個基層人力訓練，實際上線服務需耗時一年，成本只會更高，直呼該政策「好像看得到曙光，但其實沒有」。

移工 勞動力 勞動部 薪資 雇主 菲律賓 高齡化 少子化 基本工資

延伸閱讀

移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工 首設菲律賓延攬中心

旅宿業開放中階移工 涵蓋4大範圍、起薪3.2萬元

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

新北婦幼通報案8個月近2萬件 婦幼隊及社工人力短缺壓力大

相關新聞

想拿移工補缺口 三贏恐變成三輸

政院端出跨國勞動力精進方案，要求旅宿、製造業雇主每增聘一名外國人力，就要替一名本國籍員工加薪。讓雇主有人，本國人有錢，外...

最快明年首季上路！旅宿業開放中階移工 先從菲國引進

台灣產業長期缺工，行政院會昨拍板「跨國勞動力精進方案」，最快明年首季在菲律賓設置首個公辦跨國勞動力延攬中心；待據點成立，...

旅宿業開放外國技術人力 學者：助提升勞動條件

行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主替1名本國勞工加薪就可增聘1名移工。學者今天表達贊同，認為能創造更好勞動條件，也直...

不給旅宿業廉價移工 洪申翰：現在就是給外國技術人力

行政院院會今通過「跨國勞動力精進方案」。其中，為解決旅宿業缺工，將開放旅宿業引進外國中階技術人力，與業者先前訴求開放的產...

移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工 首設菲律賓延攬中心

台灣產業長期缺工，行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，最快明年首季上路。勞動部長洪申翰透露，跨國勞動力延攬中心的首個海...

政院跨國勞動力精進方案 移工新政策 三方向推動

行政院今（30）日將通過「跨國勞動力精進方案」。行政院長卓榮泰昨日透露，方案重點有三，包括「本勞加薪、增額開放」、「留才...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。