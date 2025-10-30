旅宿業開放外國技術人力 學者：助提升勞動條件

行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主替1名本國勞工加薪就可增聘1名移工。學者今天表達贊同，認為能創造更好勞動條件，也直言業者若不買單，代表就只是想降低人力成本。

行政院院會拍板「跨國勞動力精進方案」，包含將新增製造業藍領移工配額，及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主都必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者，且必須透過勞動部跨國延攬中心引進。

對此，台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆接受中央社記者訪問表示，過去如果擴大引進移工，主要擔心排除本國勞工的就業機會，但在少子化情況下，思維應改成引進外籍人力必須創造本國勞工優勢就業機會。

辛炳隆說，現在外界多擔心低薪等問題，而不是失業，引進移工若可以讓勞工有更好勞動條件，從這角度來說這個方向是支持的。

旅宿業者過去頻喊缺工且希望開放移工，辛炳隆說，業者過去總稱不是付不起薪資，而是找不到人，如今政府已給了外國技術人力這個選項，業者如果仍不買單，代表就是只想降低人事成本。

另外，對於政府取消製造業外國技術人力數量限制的25%天花板，但雇主聘僱藍領、外國技術人力及白領，合計仍不得超過總員工人數的50%限制部分，辛炳隆表示，雖然取消了上限的限制，但許多雇主將移工轉為外國技術人力，動機多是希望可增加1名藍領移工名額，當這類雇主已經達到總員工人數50%限制，打開天花板對這類雇主來說誘因可能不大。