快訊

DJI Neo 2無人機輕巧登場6290元起！新手也能玩 4K畫質全向避障輕鬆跟拍

明起北東降雨「低溫下探19度」 周末恐有熱帶系統發展

獨／三商壽將出嫁…雙方重訊時機惹議 玉山金：嚴守公司治理及保密原則

旅宿業開放外國技術人力 學者：助提升勞動條件

中央社／ 台北30日電
行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主替1名本國勞工加薪就可增聘1名移工。示意圖／ingimage
行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主替1名本國勞工加薪就可增聘1名移工。示意圖／ingimage

行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主替1名本國勞工加薪就可增聘1名移工。學者今天表達贊同，認為能創造更好勞動條件，也直言業者若不買單，代表就只是想降低人力成本。

行政院院會拍板「跨國勞動力精進方案」，包含將新增製造業藍領移工配額，及開放旅宿業與商港碼頭業的外國技術人力，雇主都必須替1名本國勞工加薪新台幣2000元，才能增聘1名外籍工作者，且必須透過勞動部跨國延攬中心引進。

對此，台灣大學國家發展所兼任副教授辛炳隆接受中央社記者訪問表示，過去如果擴大引進移工，主要擔心排除本國勞工的就業機會，但在少子化情況下，思維應改成引進外籍人力必須創造本國勞工優勢就業機會。

辛炳隆說，現在外界多擔心低薪等問題，而不是失業，引進移工若可以讓勞工有更好勞動條件，從這角度來說這個方向是支持的。

旅宿業者過去頻喊缺工且希望開放移工，辛炳隆說，業者過去總稱不是付不起薪資，而是找不到人，如今政府已給了外國技術人力這個選項，業者如果仍不買單，代表就是只想降低人事成本。

另外，對於政府取消製造業外國技術人力數量限制的25%天花板，但雇主聘僱藍領、外國技術人力及白領，合計仍不得超過總員工人數的50%限制部分，辛炳隆表示，雖然取消了上限的限制，但許多雇主將移工轉為外國技術人力，動機多是希望可增加1名藍領移工名額，當這類雇主已經達到總員工人數50%限制，打開天花板對這類雇主來說誘因可能不大。

移工 勞動部 行政院 勞動力

延伸閱讀

移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工 首設菲律賓延攬中心

旅宿業開放中階移工 涵蓋4大範圍、起薪3.2萬元

基隆市公車司機短缺民代籲加薪 謝國樑：新運價公布後調整

新北婦幼通報案8個月近2萬件 婦幼隊及社工人力短缺壓力大

相關新聞

旅宿業開放外國技術人力 學者：助提升勞動條件

行政院宣布開放旅宿業外國技術人力，雇主替1名本國勞工加薪就可增聘1名移工。學者今天表達贊同，認為能創造更好勞動條件，也直...

不給旅宿業廉價移工 洪申翰：現在就是給外國技術人力

行政院院會今通過「跨國勞動力精進方案」。其中，為解決旅宿業缺工，將開放旅宿業引進外國中階技術人力，與業者先前訴求開放的產...

移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工 首設菲律賓延攬中心

台灣產業長期缺工，行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，最快明年首季上路。勞動部長洪申翰透露，跨國勞動力延攬中心的首個海...

政院跨國勞動力精進方案 移工新政策 三方向推動

行政院今（30）日將通過「跨國勞動力精進方案」。行政院長卓榮泰昨日透露，方案重點有三，包括「本勞加薪、增額開放」、「留才...

跨國勞動力精進方案 勞團質疑加劇本外勞同工不同酬

政府端出跨國勞動力精進方案，民進黨立院黨團表示樂觀其成；在野黨立委批評，這是病急亂投醫。勞團則質疑，政府從未確實做到產業...

政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪

旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。