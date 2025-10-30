不給旅宿業廉價移工 洪申翰：現在就是給外國技術人力

行政院院會今通過「跨國勞動力精進方案」。其中，為解決旅宿業缺工，將開放旅宿業引進外國中階技術人力，與業者先前訴求開放的產業移工不同，設有3.2萬元的薪資門檻，也要求必須先替一名本國籍勞工加薪2000元，才能聘一名中階。勞動部長洪申翰強調，勞動部重視國人加薪問題，「現在就是開放技術人力（給旅宿業）」。

勞動部長洪申翰受訪指出，精進方案設計的核心概念，包括不會對本國籍勞工帶來衝擊、影響薪資，因此不管是製造業要增聘一般的藍領移工，或是旅宿業、商港碼頭貨物裝卸集散工作要聘僱中階身份的外國技術人力，都必須依比例先替本國籍員工加薪2000元，且3年聘期ㄧ到，必須再加薪1次，才能維持移工名額。

洪申翰解釋，希望加薪幅度是企業能負擔，但這2000元不會併入最低工資調升計算，勞動力發展署官員補充，雇主第一次申請加薪增額時，就會審查有無確實加薪，後續也會定期查核，若查到不實，就會廢除聘僱許可。

對於交通部觀光署長陳玉秀今於立院備詢時提及，旅宿的中階技術人力薪資門檻約3萬2000元，以優先招募菲律賓移工為優先，最快明年第1季可上路。

對此，洪申翰不願證實旅宿中階的薪資門檻是否為3.2萬元，僅強調會參考行業的平均薪資水準，門檻落在3萬到3.3萬元之間，會再和交通部討論，對於旅宿中階的技術能力要求，則會包括中英文語言能力。

由於勞動部去年八月才開放僑外生擔任旅宿中階技術人力，時過1年，卻只有3名僑外生申請。媒體進一步追問，若旅宿業仍不願以加薪本勞方式，聘僱有薪資門檻的外國技術人力，未來是否可能再鬆綁開放藍領移工？

洪申翰回應，勞動部非常重視本勞加薪，若業者不願加薪增聘，就是業者的選擇，勞動部「現在就是開技術人力」。

對於即將新增開放的旅宿、碼頭貨物裝卸外國中階人力，勞動部也將於明年第一季成立海外延攬中心，洪申翰說，用意是強化國對國直接聘僱，往後中階的專業技能及語言培訓、認證，則由海外延攬中心與來源國當地訓練機構合作，再由延攬中心負責認證。不過，對於移工團體在意的仲介收取高額費用問題，洪申翰未直接回應將能透過海外延攬中心解決，還必須與來源國談。

此外，旅宿業以海外實習生補充人力缺口，但實習生毫無薪資、勞保等保障，洪申翰說，有跟交通部討論此事，朝進一步保障實習生權益研議。