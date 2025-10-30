旅宿業中階移工最快115年開放 業者反應不一

快訊

中央社／ 台北30日電

旅宿業中階移工最快明年引進，有業者樂觀其成，認為可增加產業勞動力，紓解人力缺口；但也有業者擔心，開放中階移工，反而導致基層離職潮，無法有助解決長年缺工議題。

行政院今天拍板開放中階移工從事旅宿業。觀光署指出，規劃要求薪資最低至少3萬2000元，將以勞動部布局的海外據點菲律賓為主，且開放對象不含民宿，但仍以勞動部公告為主。

晶華酒店集團行銷公關部副總經理張筠對中央社記者表示，晶華看好政策跨出第一步，等於增加產業勞動力，讓更多人力能進入旅宿業，「人力池放大，樂觀其成」，也對整個觀光產業人力補充有正向效果。

不過，她也坦言，相關執行細節還有待人資部門進一步研議，晶華必須針對新的勞力來源與薪資結構進行通盤考量，才會進行招募及推廣；飯店目前最缺還是基層員工，未來這些新增人力能進行哪些工作、須開發哪些新職務，以及可能必須進行哪些職前訓練，都有待觀察。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧則表示，政府已釋出誠意，終於在討論好幾年後看到曙光，但旅宿業缺的是穩定的基層員工，現在開放的中階移工有與台灣不同的飯店專業訓練，又是中階幹部，會不會反而造成基層員工反彈，導致離職潮。

卓倩慧說，實務上因為基本工資年年調漲，讓很多民眾只願意做打工，而不願做正職，因為福利不相上下，正職卻有時數限制，因此她呼籲，要看到業界需要的是穩定的人力，不要反而因此導致人力缺口越來越大。

不願具名旅宿業者指出，整體來說是樂觀其成的，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後觀光業明顯回溫，但服務業長期面臨人力不足的挑戰依然嚴峻，特別是清潔、房務與餐飲等基層職位，適度引進外籍勞工，確有助於穩定營運品質與服務水準。

