移工精進措施 旅宿業可聘中階技術工 首設菲律賓延攬中心

台灣產業長期缺工，行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，最快明年首季上路。勞動部長洪申翰透露，跨國勞動力延攬中心的首個海外據點將落腳菲律賓。待據點成立，旅宿業與商港碼頭業可藉此透過國對國的方式直聘中階技術工，前提是要先幫本勞加薪，且要符合薪資門檻、語言能力及技能資格。

根據勞動部統計，台灣受少子化及高齡化影響，2040年工作年齡人口將驟減300萬人；至2030年，製造業人力需求平均每年增加1.9萬人，住宿及餐飲業平均增加1.3萬人。截至今年3月，製造業、運輸倉儲業、住宿餐飲業職缺已達12.7萬筆；各大職類技術人力職缺11.3萬筆。

今天通過的「跨國勞動力精進方案」，是以本勞權益優先、擴大用人留才、強化人力素質、強化政府效能為原則。政策面向包括製造業為本國勞工加薪可增加移工名額、放寬外國技術人力留用上限、旅宿業及商港碼頭業夜引進外國技術人力，以及強化政府效能。

製造業方面，雇主替1名本勞加薪2000元，就多一位移工聘用名額，最高可增加10%配額；若採加薪方案，移工總員工人數占比上限由原來的40%提升至45%；為防止薪資鎖定，增額移工3年期滿續聘，雇主須再次為本勞加薪。

針對放寬外國技術人力留用上限，將放寬製造業資深移工轉任外國技術人力的比率上限，由原來的25%提高至100%，等於資深移工可全數留用；為避免本勞工作機會遭排擠，技術人力連同移工與外國專業人才，合計總員工人數上限為50%。

同時新訂外國技術人力專屬法規，包括雇主對外國人生活照顧管理，改以勞資協議方式處理，聘僱3年期滿可轉換雇主或跨業轉換，減少定期健康檢查頻率及項目。

對於缺工嚴重的旅宿業（含房務、清潔、訂房及旅客接待等）與商港碼頭業（設備控制、起重機操作及機械修護等），將有條件開放引進外國技術人力。引進條件比照製造業新增「本勞加薪方案」，但引進的外國技術人力須具備特定的薪資門檻、語言能力及技能資格。

洪申翰補充，薪資門檻會視不同行業別來訂定，參考原則為該行業的薪資統計數據、不影響國人薪資條件，並與相關目的事業主管機關討論。

目前已有旅宿業者引入外籍實習生來台工作，媒體關注，時限到後是否能採「留才久用」方案，洪申翰說，會跟目的事業主管機關討論相關的勞動權益而外籍生及僑外生對對工作場所、台灣文化及語言有一定熟悉度，當然希望能銜接外國技術留才久用方案，但留用仍要符合三項前提，此部分涉及修法，會再跟交通部討論。

至於強化政府效能，勞動部將設立「跨國勞動力延攬中心」，並設立海外據點，辦理外國人力招募與測驗，藉此強化國對國海外直聘量能，擴大專案選工，與現有私立就服機構形成良性競爭，保障勞雇雙方權益。

洪申翰透露，目前第一個地點規劃在菲律賓。