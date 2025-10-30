旅宿業開放中階移工 觀光署：薪資門檻設為3.2萬元

行政院會今拍板「跨國勞動力精進方案」，其中，開放旅宿業聘用外籍中階技術人力，但開放式前提還有三大條件，其中也包括薪資門檻，對此，觀光署表示，旅宿業聘用外籍移工最低薪資需達3萬2,000元，預計明年第1季優先在菲律賓設立據點並開放。

針對旅宿業缺工勞動部提出，針對旅宿業的房務、清潔、訂房及旅客接待等，有條件開放引進外國技術人力。其引進條件比照製造業，同樣採「本勞加薪2,000元換取10%增額技術人力」配額。不過引進的外國技術人力須具備特定的薪資門檻、語言能力及技能資格。

對此，觀光署旅宿組副組長鄭憶萍表示，在保障本國勞工權益情況下，觀光旅館、一般旅館業者每幫一名本國勞工加薪2,000元，就能聘用一名外籍移工，其中，移工的薪資門檻為3萬2,000元以上；聘用人數上限則為本國員工勞保投保人數10%，舉例來說，一間飯店若有100名本國勞工，最多就能聘用10名外籍移工。

對於目標補足多少人力缺口，鄭憶萍表示，先前調查旅宿業仍有6,600名人力缺口，會以此目標與勞動部協商；至於外籍移工的專業能力門檻，需有相關語言及技術能力，包含曾經從事旅宿業或有相關訓練，並有基本華語約達A2以上能力，另勞動部將在菲律賓設置引進據點，招募對象會以菲律賓移工為優先，預計最快明年第1季上路。