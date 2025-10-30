政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪

旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿、港口碼頭裝卸引進中階技術人力，但前提是必須先依比率幫本國籍勞工加薪，等於要先幫一名最低薪的本勞月薪加兩千元，才能聘一名中階移工。

跨國勞動力精進方案有三個方向，包括「本勞加薪、增額開放」、「留才久用」、「強化政府效能」，預計明年首季上路。

洪申翰強調，將以幫本勞加薪作為聘雇移工、技術人力的條件，藉以提高本勞薪資，也讓企業有更多的勞動力可運用、留用。而過去外界擔心若擴大引進外籍勞動力將衝擊本勞就業，目前整體評估，不會有衝擊本勞就業的疑慮。

洪申翰說，這次將新增旅宿、港口碼頭裝卸可聘雇中階技術移工，而且採一比一，必須先幫企業裡薪資相對低的本國勞工加薪兩千元，才能聘中階移工。

他進一步說，聘中階技術移工須達一定的薪資門檻，避免雇主以最低工資聘外國人，對產業造成「低薪定錨」效應，同時要求以對本勞加薪為聘僱前提，也能提升本勞勞動條件。至於旅宿中階移工的薪資門檻為何？他說，將參考行業的薪資水準來訂，不同行業中階移工，會有不同門檻。此外，其他行業的中階移工薪資門檻，這次也將一併檢討，隨最低工資調升而調整。

針對製造業移工，也新增「加薪增額」的方式。勞動力發展署組長蘇裕國說明，現行就能透過三Ｋ五級制、就業安定費附加移工數額機制（Extra制），多支付三千到九千元不等就業安定費，額外提升移工核配比率，上限為百分之四十。未來新增另一軌的增額管道，雇主也可透過替一名本勞加薪兩千元，增聘一名移工，上限為百分之十。雇主可混搭使用，但雙軌加計核配比率上限為百分之四十五。

蘇裕國說，過去企業要將資深移工轉為中階技術人力的上限為百分之二十五，現在打開上限，雇主可以將企業裡的資深移工全數轉為中階，但整家企業的所有外國人占比，不得超過全數員工的五成。

至於賴總統先前接受媒體專訪曾說，盼鬆綁一孩家庭就能聘請外籍家庭幫傭，洪申翰說還在評估中。

行政院政務委員陳時中說明，現行移工為三年一聘，業者三年後仍須再替本勞加薪，粗估四年內受惠的本國勞工可達廿萬人；過去勞動部曾建置直接聘僱的聯合服務中心，但效能欠佳，將來設立跨國勞動力延攬中心，並在海外設立據點，透過國對國的方式直接從海外引進，與私立就服單位形成良性競爭。