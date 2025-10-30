移工新政策與加薪連動 工商團體有異見

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

行政院會今（30）日將討論通過「跨國勞動力精進方案」，針對其中「企業若要增聘一名製造業移工，必須先本勞加薪2,000元。」兩大工商團體態度不同調，工總表示，開放移工與本勞加薪是不同產業思維，建議給予企業更具彈性的規範，否則對中小企業幫助不大。

商總理事長許舒博表示，支持政府跨國勞動力精進方案，開放製造業移工來台就業，也要照顧到低薪本勞的權益；新方案並未開放旅宿業晉用低階人力，許舒博也贊成只開放中高階移工。

工總表示，開放移工與本勞加薪是兩項不同的產業思維，建議政府應給予企業更具彈性的規範。其次，政府這次新增的加薪方案，是否僅限於製造業移工，營造業及農業是否能比重新的方案，期待一體適用。第三，企業若採加薪方案，移工聘僱上限應放寬至少達50%。

