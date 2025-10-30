政院跨國勞動力精進方案 移工新政策 三方向推動

經濟日報／ 記者余弦妙歐芯萌／台北報導
卓榮泰指出，企業若為本國勞工加薪，即可增加外籍移工聘僱額度。聯合報系資料照
行政院今（30）日將通過「跨國勞動力精進方案」。行政院長卓榮泰昨日透露，方案重點有三，包括「本勞加薪、增額開放」、「留才久用」與「強化政府效能」。

卓榮泰指出，企業若為本國勞工加薪，即可增加外籍移工聘僱額度；同時政府也將給予資深外籍移工永居證；並計畫於明年第1季在海外設置「跨國勞動力延攬中心」，以國對國方式，取代仲介制度，直接引進旅宿、港口碼頭中階技術人員。

卓揆昨日是在接見第34屆國家磐石獎優秀台商時宣布這項消息。他強調，新方案的核心精神，是讓「本勞加薪、產業加力、移工加值」。若企業願意為本國勞工加薪，就可獲得更多移工額度，既能穩定生產，又可提升薪資結構，讓經濟成長果實與勞工共享。

勞動部洪申翰說明，引進外籍移工的身分，基本上不是藍領移工，而是中階技術人員。同時，企業須「幫本勞加薪」，做為可增加外國技術人力的條件。

移工引入三重點

他強調，跨國勞動力精進方案的核心是希望擴大「中階留用」，勞動部也會朝這個方向做相關規劃配套。同時，現在已經開放的中階移工薪資，也會隨著最低工資的調整一併檢討。

行政院政務委員陳時中進一步說明，方案將以三大方向推動。第一，本勞加薪、增額開放。企業只要為每名本勞加薪2,000元，即可增加一名外籍移工聘僱名額，最高可增聘10%。現行外籍移工總額上限40%，也將放寬至45%。

第二，留才久用，開放中階技術人力百分之百留用。陳時中指出，過去外籍移工在台工作六年後，雇主得依規申請轉任中階技術人力，但比例上限僅25%，未來將全面開放，只要勞資雙方合意，即可留用，讓具經驗的外籍人力長期穩定投入產業體系。第三，強化政府效能，建立跨國延攬體系。陳時中表示，政府將於印尼、越南、菲律賓、泰國等主要來源國設立「跨國勞動力延攬中心」，預計明年第1季啟用。延攬中心將由政府直接派員負責招募及媒合，採「國對國」合作模式，取代仲介制度。

