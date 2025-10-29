開放旅宿業聘中階技術人力 勞團籲先改善勞動條件

行政院會明天將拍板開放旅宿業、港口碼頭裝卸中階技術人力等跨國勞動力精進方案。移工團體今天說，不反對擴大引進，但應改善移工勞動條件，也應提具體數據證明「缺工」為真。

行政院會明天將拍板跨國勞動力精進方案，3重點包含本勞加薪藉以增額開放移工、留任久用，以及設置跨國勞動力延攬中心，強化政府效能，預計明年首季上路。

另外，也包含開放引進旅宿業與港口碼頭的中階技術人員，雇主必須替一名本勞加薪新台幣2000元，才能增聘一名外籍移工，其餘具體薪資門檻與技術條件尚未公布。

對於跨國勞動力精進方案將擴大引進移工，台灣國際勞工協會（TIWA）研究員陳秀蓮告訴中央社記者，勞團的立場並非完全反對擴大移工聘僱，但前提是移工勞動條件必須受到保障。

陳秀蓮說，現行制度下，移工轉換雇主受限、仲介費用高昂、家務看護缺乏保障等問題仍未解決，政府卻持續開放新行業，「這是在沒有檢討制度的前提下開小門」。

陳秀蓮表示，精進方案讓製造業替本勞加薪就可增額開放移工，但製造業現在景氣低迷，許多移工轉換雇主後找不到工作，「缺的可能不是工，而是廉價勞工」，行政院應提出具體數據證明「缺工」為真。

此外，陳秀蓮提到，旅宿業長期勞動條件差、薪資低，本勞不願從事，「政府若不改善條件，只靠引進更廉價的勞動力，恐讓惡性循環持續」。

現行在台移工工作6年，可以轉為中階技術人力，但核配比率上限為25%，未來將調整為100%。陳秀蓮指出，若未先釐清現有名額是否已用罄，開放措施可能「只是形式上的漂亮」。

至於海外人才據點的設立，她表示，若能協助曾在台工作的移工，透過直聘回台，「我們不反對」，但仍須觀察雇主是否願意使用。

全國產業總工會理事長戴國榮則表示，旅宿業缺工問題長期存在，尤其房務員「薪資低又耗體力」，年輕人、本國人多不願投入。

戴國榮說，行政院這次方案具配套措施，包含限定特定職務、要求技術與薪資門檻，以及必須替從事相同工作的本勞加薪等，「引進移工緩解缺工，同時也提升產業某些職務的整體薪資」，這是一個可接受的方式，能創造勞資雙贏。