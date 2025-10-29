政院擬擴大開放移工 黃建賓籲配套要完整：須兼顧本國勞工權益

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委黃建賓。圖／聯合報資料照
國民黨立委黃建賓。圖／聯合報資料照

行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，擴大開放移工。國民黨立委黃建賓今日表示，擴大開放移工，須兼顧本國勞工權益，要有明確配套措施，針對本國勞工也需協助加速就業，提升薪資結構及勞工福利，將經濟紅利共享給勞工。

行政院長卓榮泰今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」，他對外透露，跨國勞動力精進方案重點有三，包括企業替本國勞工加薪即可增加外籍移工額度，同時給予資深外籍移工永居證，穩定企業生產，勞動部也將直接在他國設點，協助引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。

針對政府擬擴大開放移工，黃建賓表示，中央政府規畫擴大開放移工，除了彌補缺工的問題，也必須兼顧本國勞工權益，一定要有明確的配套措施。尤其，先前已有許多勞工團體站出來發聲，質疑中央政府移工政策只採資方立場，並擔憂相關政策會衝擊國內就業市場及本國勞工薪資，因此政策規劃一定要兼顧勞資雙方意見。

黃建賓也呼籲，面對產業缺工問題，政府的政策除了治標，更要能夠固本，包括加強職業訓練、擴大就業媒合、獎勵勞工就業、鼓勵雇主進用等等，讓想找工作、正在找工作的本國勞工，能夠加速就業，並提升薪資結構及勞工福利，將經濟紅利共享給勞工，穩定就業市場同時，兼顧產業需求。

移工

