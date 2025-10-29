政院擬通過精進跨國人力政策 製造業增額10％、中階技術人力100%留用
行政院政務委員陳時中29日表示，針對跨國勞動力在明天院會上將聚焦三大方向，「本勞加薪、增額開放」、「留才久用」、「強化政府效能」，在強化政府效能部分就是預計在明年第1季於海外設置跨國勞動力延攬中心，採國對國的方式，直接由政府單位到海外延攬中階技術人才來台，預計最快明年第1季設置。
先前行政院長卓榮泰指出，政院將在短期內提出全國勞動力總檢討，勞動部已籌組相當完整，包括在產業界、家庭部分都能更廣泛、大量從需求面提供各項移工協助，相關政策目標也已擬定。
根據行政院議程排定，明日將在院會上通過我國跨國勞動力精進方案。陳時中指出，台灣目前缺工狀態，不管是在製造業、服務業都有需求，因此勞動部也提出精進方案，具體方向有三大方向，首先是本勞加薪、增額開放，3K五級裡多了一項，只要加薪本勞2,000元一個，就可以增聘一名製造業的移工，增加額度為上限10％。
不過，陳時中也提到，目前聘僱移工的總額為40%，未來也將提高至45％，預估四年內本國勞工加薪受惠人數預估為20萬人。
其次為留才久用，陳時中說明，留才指的是中階技術人力，在引進移工的同時當然也希望可以增加質，不是只有量，目前已經在台灣工作的移工如果工作了六年，雇主就可以直接把他留用下來轉為中階技術人力，以前轉任做中階技術人力上限是25%，那現在要開放做百分之百，只要勞資雙方合意就可以留用。
第三，強化政府效能，陳時中說明，未來將設置跨國勞動力延攬中心，雖然先前勞動部就已經有設置過直聘中心，但似乎成效不佳，接下來將要精進此部分，直接由政府帶頭，在海外設置招聘中心，透過國對國的方式，讓公權力來建立良善的管理、注重人權的典範。
不過對於產業喊話缺工最大缺口的是移工，而非中階技術人員，對此陳時中強調，政府在推動移工引入政策的同時，當然不能夠去排擠本勞，這是政府政策的一個重要目標。況且，政府也不希望因為移工的移入，然後變成在本勞裡面被定錨為低薪。所以這次的政策評估是全盤考量過的。
陳時中表示，跨國勞動力精進方案預計會在115年的第1季上路，後續也要針對《就業服務法》的相關法規命令進行修法，包括藍領的審查標準跟聘僱辦法，主要是這兩個。
此外，媒體關心跨國勞動力招聘中心預計會先在哪一國落地？陳時中表示，目前一定是找現在最多的。印尼、越南、菲律賓、泰國都是目標，預計在明年度第1季就會設置完成。
