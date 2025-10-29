聽新聞
政院明提移工新政策！卓榮泰：本勞加薪換增額度 資深獲永居

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰。圖／聯合報系資料照片
行政院會明將通過「跨國勞動力精進方案」，行政院長卓榮泰今天對外透露，方案重點有三，包括企業替本國勞工加薪即可增加外籍移工額度，同時給予資深外籍移工永居證，穩定企業生產，勞動部也將直接在他國設點，協助引進外籍移工與中階技術工，排除仲介障礙。

卓榮泰今天下午接見「第34屆國家磐石獎暨第27屆海外台商磐石獎得獎企業」，會中提及跨國勞動力精進方案，他說，為讓產業有人力做事，必須補足勞動力，明天方案重點有三項，第ㄧ若企業為本國勞工加薪，就能提高外籍移工額度，降低本國產業用人成本。

卓榮泰續指，第二，現行外籍人士來台工作後一段時間就須返國，為留下資深外籍移工，政府將給予永居證，使其享受國民待遇，也增加企業生產穩定力。

至於第三點，卓榮泰說，目前外籍移工、中階技術人力引進數量和速度都不夠，政府衡量產業各種需求，以及加強對本國勞工基本薪資福利後，勞動部將直接在幾個國家設點，引進外籍移工與中階技術工，也便於掌握數量與速度及人事成本，排除仲介障礙，用政府力量照顧外國移工與中階技術工。

他說，這項政策明天經行政院會討論後，將會變成國家政策，會在最短時間內付諸實施，也盼產業界對於本國勞工必須共享資源，給予更多照顧，提升勞工薪資結構，分享經濟成長果實，讓本國的勞工得到更多的福利跟權益照顧。

移工

相關新聞

政院今拍板！開放旅宿聘中階移工 先幫本勞加薪

旅宿業者喊缺工多年，行政院院會今將拍板跨國勞動力精進方案，其中就包括開放旅宿業引進中階移工；勞動部長洪申翰說，將開放旅宿...

開放旅宿移工！商總：先求有再求好 工總：盼加薪自主權

「等開放等很久了！」商總理事長許舒博表示，對於政府終於點頭開放旅宿業移工，先求有再求好，也同意為本國底層勞工加薪。工總則...

政院跨國勞動力精進方案 移工新政策 三方向推動

行政院今（30）日將通過「跨國勞動力精進方案」。行政院長卓榮泰昨日透露，方案重點有三，包括「本勞加薪、增額開放」、「留才...

跨國勞動力精進方案 勞團質疑加劇本外勞同工不同酬

政府端出跨國勞動力精進方案，民進黨立院黨團表示樂觀其成；在野黨立委批評，這是病急亂投醫。勞團則質疑，政府從未確實做到產業...

移工新政策與加薪連動 工商團體有異見

行政院會今（30）日將討論通過「跨國勞動力精進方案」，針對其中「企業若要增聘一名製造業移工，必須先本勞加薪2,000元。...

開放旅宿業聘中階技術人力 勞團籲先改善勞動條件

行政院會明天將拍板開放旅宿業、港口碼頭裝卸中階技術人力等跨國勞動力精進方案。移工團體今天說，不反對擴大引進，但應改善移工...

