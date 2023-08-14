憂營建移工衝擊 原民會爭補助

勞動部日前因應缺工，放寬引進營造業移工，原民會憂心將衝擊原住民就業，日前向勞動部就業安定基金管理會提案爭取三點五億元經費，用於「補助事業單位促進原住民族就業計畫」，若雇主願聘用原住民，就補助雇主負擔勞保費的五成，但多數委員認為有公平性、比例原則疑義，要求原民會再評估、補資料。

今年第一季原住民族就業狀況調查中，原民族勞動力人數廿九萬一四二四人，投入行業比率最高者為「營建工程業」最多，占百分之十七點八，且原住民失業率百分之三點六二，高於全體失業率百分之三點五六。

原民會副處長董靜芬提案時說明，目前約四點三萬名原住民從事營造業，他們可能會受營造業放寬移工衝擊，所以原民會預計推動兩年期的「補助事業單位促進原住民族就業計畫」，補助不限營造業，而是提升各行各業雇主雇用原住民的意願。

但有就安基金委員直指，以安定基金補助雇主雇用特定族群的勞保費，將影響社會保險公平性，而且已提供雇主每人每月一萬一千元，最長補助一年的雇用獎助津貼，若是再負擔五成保費，將會有雙重補貼問題；也有委員拿出研究指出，影響本國人就業機會的是非法移工。

原民會表示，計畫仍在規畫階段，盼未來能獲相關部分支持。