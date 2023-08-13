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新聞眼／非法勞動力埋隱憂 全民共承擔

聯合報／ 本報記者侯俐安
在缺工缺口持續擴大的情況下，失聯移工形成全新生態鏈。示意圖／聯合報系資料照片
在缺工缺口持續擴大的情況下，失聯移工形成全新生態鏈。示意圖／聯合報系資料照片

台灣這幾年受到少子化高齡化影響，早已存在缺工問題，而新冠疫情爆發後，移工遭到凍結，先天不良的移工市場，加上疫情過後景氣復甦，在缺工缺口持續擴大的情況下，失聯移工形成全新生態鏈，補足市場及農村缺口。但從黑工、犯罪到國土保安問題，成為社會必須共同承擔的風險。

缺工嚴重，並非台灣獨有現象，鄰近的日韓皆然。同樣面臨少子化的南韓在二○二一年初外籍移工約廿五萬人，在製造業、營造業、農業工作，非法移工卻近四十萬人。

日本在二○二二年更創下人口連續第十四年下降，外籍居民人數則是近三百萬，創下歷史新高。關鍵在於，為因應勞動人口持續下滑，日本在二○一九年啟動連串修法，大幅放寬外國人就業及移民規定。

台灣六月中也放寬營造、農業、製造業產業引進移工條件。日前晶華飯店董事長潘思亮也疾呼引進移工。引進移工看似單純的供需理論，但在過去卅年開放產業移工經驗，多年來的負面效應未解之下，任何決定牽動的都是整體人力流動與薪資水準。

在現實情況難解之下，非法移工有利可圖空間變大，他們不用留在正規產業鏈，也自成討生活之道。在農業生產市場，自成團體相互接案；在看護需求上，急需照顧家中長輩的雇主，在媒合到移工協助時，沒人敢詢問合法性；在營建業，失聯移工們更是撐起勞動市場，為能準時交案，雇主也願互相掩護。

而近幾年來警方更多次破獲越南失聯移工所組成的山老鼠集團，移工角色更從過去的受雇背工「進化」成雇主，也對國土保安形成威脅。只是，在勞動供需失衡下，當非法移工逐漸撐起台灣長照、營造及農村半邊天，執法單位也只能對遊走灰色邊緣的這群隱形勞工睜一隻眼閉一隻眼。

尤其，現今失聯移工已經「社群化」，透過既有社會網絡及網路連結，已經不是簡單的逃逸，而是系統性地從逃逸、接工甚至布建化，移民單位還停留在只要追查逃逸移工，無視系統性失聯風暴正在形成。而非法勞動力持續擴大，所可能帶來的社會隱憂，全民只能共同承擔。

移工 疫情 少子化 長照 高齡化 看護

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