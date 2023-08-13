技能好、肯吃苦 失聯移工自己接案

新冠肺炎疫情爆發三年多，成為失聯移工在台生態分水嶺。「四、五年前，還會見到越南配偶帶著失聯移工接案，疫情前，失聯移工已經有能力自己接工程」，熟悉移工生態人士指出，疫情趨緩後，國內缺工加劇，也讓移工多了許多工作機會，若工地急著找人，失聯移工已經會自己找上門、包工程，甚至做完不用押尾款；尤其許多移工在工廠訓練好後逃跑，技能在身、又很機靈，比起台灣人更好用、更方便，失聯移工只要肯做，不怕沒有工作做。

營建工程工地清晨開工，小貨車載著移工們進入工地，他們透過特定工頭安排，早上到工地、下班就離開，監工湊上去聊天時才知道，「都是非法的」，監工說，現在缺工太嚴重，「有時候缺到不行，就拜託他們多留幾天」，移民署不定時到工地盤查，「就請工班趕快通知他們離開，躲起來，當天就別回工地了。」

監工阿財談起看似「諜對諜」、氣氛緊繃的場景，語氣卻輕描淡寫，彷彿早已是台灣工地的日常。「互相幫忙，他們只是要混一口飯吃，而我們需要穩定、準時地完成工程，沒必要檢舉他們」，他微笑地說：「如果營造公司長官到工地，還要提醒移工別講話，否則就露餡了」。

工地內，非法移工多是廿幾歲、不到卅歲的年輕人。

阿財說，原本多合法在加工廠工作，或者透過遊學名義來台，只是這些移工的薪水，常常得被工廠剝削，他們為了多賺一點錢，寧願逃逸到工地「從頭學起」，又可扎扎實實地拿到三千多元的日薪，任勞任怨，「有的品質甚至比台灣人好」。

營造工程人士指出，營造工程失聯移工猖獗原因在於，工地工程層層轉包，例如泥作工程發包時，包含粉刷、紅磚、磁磚，會分別發給不同小包商。營造業細項分得細，也會互相調資源，在如今合法待遇太低的情況下，待遇低、累又苦，尤其鋼筋、板模「缺到爆」，就連許多大型品牌也會帶移工上工。

「很多師傅都會帶著年輕移工」，該人士指出，在受訪前一天他才包一個工程，移工騎機車、戴口罩，大家都有默契，「這裡還是台北市中正區」。他說，近來引進移工沒有用，「一開始進來薪資就低了，做半年不跑才有鬼」，但台灣雇主沒有這樣的自覺。他說，過去剝削嚴重，但在市場缺工情況下，遇到壞老闆就再逃跑，價高者得。