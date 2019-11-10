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失聯移工成黑戶
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調查報導／逃逸移工 群聚二千公尺野山

2019-11-10 00:55聯合報 林昭彰蕭白雪／調查報導

關愛之家創辦人楊婕妤（前排右二）曾經到深山黑工聚落，探視失聯移工與孩子。 圖／關...
關愛之家創辦人楊婕妤（前排右二）曾經到深山黑工聚落，探視失聯移工與孩子。 圖／關愛之家提供
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台灣外籍移工、配偶人數近年來持續增加，甚至自成生活、社交圈，有些失聯移工到山區顧菜園、果園、甚至成為山老鼠集團。中、南部山區有不少逃逸移工群聚的地點，更不乏直接在部落生出沒有身分的孩子。

有些失聯移工媽媽躲偏遠山區，山裡原就缺醫療資源，有時就算想帶著意外受傷或生病的寶寶對外求助，但最終會因為擔心自己的非法身分曝光、害怕被誤認為施虐、或因交通不便而作罷，導致寶寶死亡，常未經司法相驗，就在山裡就地掩埋。

深山裡的外籍黑工居住環境非常簡陋，常常一個工寮就是一個「家庭」。 圖／關愛之家提...
深山裡的外籍黑工居住環境非常簡陋，常常一個工寮就是一個「家庭」。 圖／關愛之家提供
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記者曾在中部山區接觸到不少越南籍移工群聚處，其中有人逃離原雇主、有原本嫁來台灣後來與夫家不和、還有跟著山老鼠集團盜伐林木者。

有移工形容台灣的山區與越南很像，他們在山區生活得相當自在，加上越南籍來台人數不少、社交群裡不乏各類資源，至於孩子是否暫時沒有身分或出生後沒去接種疫苗等，幾乎沒人認為是大問題。

很難想像，台灣偏遠高山裡，竟有人口數以百計的印尼聚落，都是黑工。 圖／關愛之家提...
很難想像，台灣偏遠高山裡，竟有人口數以百計的印尼聚落，都是黑工。 圖／關愛之家提供
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關愛之家創辦人楊婕妤也曾跋涉到海拔二千公尺以上的野山裡探視，讓她印象深刻的是，難以想像台灣存在住有數百人、甚至千人的印尼聚落，幫雇主顧菜園、果園，他們在園裡搭建木造工寮過著原始生活，常常一個工寮就是一個「家庭」。

「我差點就摔死山上！」楊婕妤形容從產業道路進入印尼人聚落的山谷，路徑是陡峭山坡，「一抵達現場，馬上有幾十個孩子圍上來，因為他們都曾住過、或到關愛之家求助過！」

移工

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