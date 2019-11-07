IBM：不需禁絕人臉辨識技術 但應「精準規範」

2019-11-07 00:06 聯合報 國際中心／綜合報導



美國IBM在官網呼籲，不需全面禁絕人臉辨識技術應用，但應實施「精準規範」。（路透） 分享 facebook

人臉辨識技術的應用在全球引發隱私、安全等議題辯論。人工智慧巨頭美國ＩＢＭ五日在官網呼籲，不需全面禁絕人臉辨識技術應用，但應實施「精準規範」，以保護隱私和公民自由。

ＩＢＭ政策實驗室指出，人臉辨識技術至少可分為「臉部偵測」、「臉部驗證」和「臉部比對」三類，決策者應實施精準規範，對特定使用案例以及可能造成社會傷害風險的終端使用者，採取各種限制及監管。

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文章作者ＩＢＭ隱私長蒙哥馬利和ＩＢＭ政策實驗室共同負責人哈吉曼表示，因為特定用途相關疑慮而全面禁絕人臉辨識技術，並非解決之道，如此將剝奪相關技術的諸多益處，包括拯救性命。

人臉辨識技術應用在執法和維安以及其他領域日漸普遍，也引發個人隱私和自由遭侵犯等激烈爭辯。

包括舊金山等城市已禁止政府部門使用人臉辨識技術，隱私權倡議人士則呼籲進行必要改善，避免錯誤和偏見。

電子商務巨頭亞馬遜近日表示，支持規範人臉辨識技術應用。資訊科技巨擘微軟去年宣布，正針對相關技術擬定一套應用原則，微軟同時呼籲制定新法令，避免出現極權控制。

ＩＢＭ這篇文章中強調，儘管不需全面禁絕人臉辨識技術，大規模監控等用途仍應禁止。人臉辨識技術提供者需負起責任，確保不會在人權紀錄不佳的國家部署相關技術而「助紂為虐」，侵害人權。

此外，文中說，當人臉辨識技術被用於確認個人身分時，任何規範應基於「告知與同意」原則。