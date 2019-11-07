親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
人臉辨識恐侵權
總統大選觀測站
各黨布局拚立委
政治
軍事
綜合

IBM：不需禁絕人臉辨識技術 但應「精準規範」

2019-11-07 00:06聯合報 國際中心／綜合報導

美國IBM在官網呼籲，不需全面禁絕人臉辨識技術應用，但應實施「精準規範」。（路透...
美國IBM在官網呼籲，不需全面禁絕人臉辨識技術應用，但應實施「精準規範」。（路透）
分享

人臉辨識技術的應用在全球引發隱私、安全等議題辯論。人工智慧巨頭美國ＩＢＭ五日在官網呼籲，不需全面禁絕人臉辨識技術應用，但應實施「精準規範」，以保護隱私和公民自由。

ＩＢＭ政策實驗室指出，人臉辨識技術至少可分為「臉部偵測」、「臉部驗證」和「臉部比對」三類，決策者應實施精準規範，對特定使用案例以及可能造成社會傷害風險的終端使用者，採取各種限制及監管。

文章作者ＩＢＭ隱私長蒙哥馬利和ＩＢＭ政策實驗室共同負責人哈吉曼表示，因為特定用途相關疑慮而全面禁絕人臉辨識技術，並非解決之道，如此將剝奪相關技術的諸多益處，包括拯救性命。

人臉辨識技術應用在執法和維安以及其他領域日漸普遍，也引發個人隱私和自由遭侵犯等激烈爭辯。

包括舊金山等城市已禁止政府部門使用人臉辨識技術，隱私權倡議人士則呼籲進行必要改善，避免錯誤和偏見。

電子商務巨頭亞馬遜近日表示，支持規範人臉辨識技術應用。資訊科技巨擘微軟去年宣布，正針對相關技術擬定一套應用原則，微軟同時呼籲制定新法令，避免出現極權控制。

ＩＢＭ這篇文章中強調，儘管不需全面禁絕人臉辨識技術，大規模監控等用途仍應禁止。人臉辨識技術提供者需負起責任，確保不會在人權紀錄不佳的國家部署相關技術而「助紂為虐」，侵害人權。

此外，文中說，當人臉辨識技術被用於確認個人身分時，任何規範應基於「告知與同意」原則。

人臉辨識人權舊金山隱私權IBM

相關新聞

車站人臉辨識恐侵隱私 交部火速喊卡

2019-11-07 00:01

試辦車站人臉辨識惹議 林佳龍：先推動其他功能

2019-11-06 17:47

人臉辨識恐涉隱私、人權 台鐵急喊卡

2019-11-06 14:31

火車站人臉辨識惹議暫緩 林佳龍：要謹慎確保不侵隱私

2019-11-06 12:47

台鐵試辦車站人臉辨識遭批 學者點出問題關鍵

2019-11-06 11:59

台鐵局人臉辨識不啟用 基層諷：砸大錢建置高清監視器

2019-11-06 11:57

獨／火車站人臉辨識恐侵人權 台鐵急喊卡

2019-11-06 10:04

刷臉才能進動物園 陸教師提告：個資洩漏誰負責？

2019-11-06 01:09

直言集／全民公敵？ 火車站監控法源在哪

2019-11-06 01:00

警用辨識系統 依法查人車不侵權

2019-11-06 00:56

台鐵豐原站 靠智慧監控抓到嫌犯

2019-11-06 00:40

火車站人臉辨識 恐侵人權、隱私

2019-11-06 00:37

人臉辨識侵隱私？ 法界：關鍵在比例原則

2019-11-06 00:21
看更多

熱門文章

獨／火車站人臉辨識恐侵人權 台鐵急喊卡

2019-11-06 10:04

澄清南港豪宅案 韓國瑜：我不是拿7200萬元來買房

2019-11-06 16:03

蔡打選戰…一招抹紅用到爛 藍軍反攻…還靠柯P這句話

2019-11-06 08:00

韓國瑜遭爆失業買豪宅 王定宇：假庶民現形

2019-11-06 10:13

呱吉組歡樂無法黨 黨綱避免被香菜侵擾和粉類出征

2019-11-05 22:53

記者問失業哪來7200萬買豪宅 韓國瑜：你提的問題很怪

2019-11-06 17:09

她也買了一戶 高美蘭：洩資料遂行政治目的者應受檢視

2019-11-06 14:52

黃光芹爆韓國瑜護衛隊心寒出走 護衛隊員：並非事實

2019-11-06 12:53

親藍民調：蔡英文領先韓國瑜8.7百分點 差距縮小

2019-11-06 10:39

被指夫赴陸經商？管碧玲嗆告藍青年軍：年輕人不學好

2019-11-06 08:29

難解！蘇嘉全欲當著蔡英文面 拒納不分區

2019-11-06 13:01

被指買豪宅 韓辦：庶民就是平民，也有買賣房產的權利

2019-11-06 11:20

韓家被指買豪宅 韓辦：當年高估財務能力已賠本出售

2019-11-06 11:25

組黨第一階段目標達成 「呱吉」：連柯文哲都覺得快樂

2019-11-06 14:02

韓國瑜靜態民調輸蔡英文8％ 藍：動態民調勝出

2019-11-06 15:19

韓國瑜傾聽之旅今明在新竹 11個公開行程跑透透

2019-11-06 09:30

影／韓國瑜參拜新竹城隍廟 大嗑貢丸湯、滷肉飯

2019-11-06 12:21

台灣是中華文化燈塔？ 蔡正元諷：潘斯沒和蔡英文套好

2019-11-06 08:30

特戰士官從軍胖到116公斤 成功減肥拒當「綠巨人」

2019-11-06 14:52

吳敦義認列立委不分區8到10名 黃暐瀚：討罵而已

2019-11-06 09:32

扁12年前翹二郎腿見高嘉瑜？扁：小英見扁媽也翹二郎腿

2019-11-06 20:22

台鐵局人臉辨識不啟用 基層諷：砸大錢建置高清監視器

2019-11-06 11:57

影／罷韓團體1221號召10萬人上街 發起人：拒政治詐騙

2019-11-06 10:25

韓國瑜傾聽之旅9日衝基隆 拜廟、走老餅店、座談跑6地

2019-11-06 20:53

「就是炒房」 黃國昌酸韓國瑜：只是失敗沒賺到錢

2019-11-06 16:46

韓國瑜護衛隊：成員團結一心 不須拿用餐挑撥離間

2019-11-06 17:49

蔡英文被批跳票魔 林飛帆反擊：韓國瑜哪項政見兌現過？

2019-11-06 12:24

吳敦義想當立法院長 沈富雄澆吳主席一大盆冷水

2019-11-06 12:05

她認為吳敦義列不分區合情理 網：借錢給他的要排第幾？

2019-11-06 10:49

【重磅快評】黨主席帶頭怯戰 如何期待勝利？

2019-11-06 16:37

台灣經濟成長率四小龍第一？ 他點出蔡英文迴避了這件事

2019-11-06 12:40

林俊憲爆韓國瑜買豪宅讓台肥借款兩成 質疑韓施壓

2019-11-06 19:22

韓國瑜轟民進黨壟斷媒體 嗆這是亞洲最好的民主嗎？

2019-11-06 18:57

台鐵試辦車站人臉辨識遭批 學者點出問題關鍵

2019-11-06 11:59

綠失議題主導權？ 未來事件所：蔡、韓市場價格接近

2019-11-06 10:03

韓與竹科業者會面 郭台銘鐵粉宣明智、謝其嘉出席

2019-11-06 13:50

魏明谷蔡煌瑯疑違法助選 吳敦義：不排除移請監院調查

2019-11-06 17:04

韓國瑜失業買豪宅 民進黨提三疑點要韓講清楚

2019-11-06 11:50

韓國瑜批民進黨政治泡麵 台師大教授：擊中要害

2019-11-06 09:32

第一類接觸宣明智 韓國瑜：沒談到支持或不支持

2019-11-06 17:23
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top