人臉辨識恐涉隱私、人權 台鐵急喊卡

2019-11-06 14:31 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 曹悅華 ／台北報導



火車站人臉辨識引發人權與適法爭議，台鐵局已要求鐵道局停止使用。 記者潘俊宏／攝影 分享 facebook

交通部鐵道局建置「智慧型影像監控系統工程」，其中人臉辨識監控功能配合「警務用安全特殊名單」，可讓通緝犯等追蹤名單在車站出現，就會透過手機即時提醒站務員，目前在豐原站試辦。此舉遭外界質疑侵犯人權與隱私，台鐵局表示今天已要求鐵道局停止使用。

台鐵局副局長馮輝昇說，決定喊卡是因為對人臉辨識的執法線有疑慮，不過因為整體系統會有其他影像可防旅客落軌等功能，對於旅客乘客安全維護有幫助，只要不涉及個資，這些功能都會保留使用。鐵道局中部工程處上午也證實，因為台鐵有疑慮，將不再使用人臉辨識功能。

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台鐵局表示，2014年5月21日台北捷運發生隨機殺人事件，交通部於同年5月29日舉行「研商陸海空運輸安全策進作為相關事宜會議」，將推動智慧型監視系統示範計畫列為其中之一，因此鐵道局在台鐵局豐原站耗資2588萬元建置智慧型影像監控系統工程。

大陸及歐美國家不斷研發人臉辨識系統，也引發侵犯隱私權的疑慮。 路透社 分享 facebook 台鐵現行各車站閉路電視監視系統僅能被動式管理，這套智慧型影像監控系統工程則可結合監視系統與物聯網設備與技術，有11種偵測條件可透過人工智慧分析，包含警務用安全特殊名單、跨越月台區警示線、電扶梯向上逆向行進、遺留物偵測等，可在特殊狀況時發出警告。

這項高科技監控系統引發人權與適法性的爭議。馮輝昇說，鐵道局還在測試該系統，原預計22日上線，不過上線時間還看測試及驗收結果，目前確定不使用人臉辨識功能。

鐵道局說，該系統是針對營運安全、落軌偵測、侵入警戒線警示等，這種智慧型影像系統和設備都有人臉辨識功能，測試後也發現確實存在該功能，基於各種疑慮，台鐵要求不使用。不過因為整套系統還有具備其他功能，是否要上線以及如何使用該套系統，會讓台鐵決定。

鐵道局內部人員說，當初台鐵確實知道該系統有人臉辨識的功能，經過雙方研商後達成共識，將其納入試辦範圍，但未確定該功能未來要在車站使用，「鐵道局是執行單位，由台鐵局決定要不要使用。」