26條惠台措施持續發酵 台灣政壇反應激烈

2019-11-06 19:40 德國之聲 德國之聲



蔡總統5日回應大陸對台26條，指是為實現「一國兩制」，意圖影響大選。 記者劉學聖／攝影 分享 facebook 台灣總統蔡英文周二（10月5日）對26條惠台政策做出回應，認為這是糖衣毒藥。三立新聞報道，她表示， 正值台灣大選期間：這個時刻提出來，當然他的用意，我們也很自然而然地想到，他這個是要來影響我們的大選。

她也指出，不論是先前的惠台31個政策或是26條措施，都是順著一國兩制台灣方案脈絡。國台辦去年3月宣布31項惠台措施，其中包括加快給予台資企業與大陸企業同等待遇等措施。

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這次的26條措施分為兩部分，前13條針對台商，後13條針對民眾，根據新規，台資企業可以共同參加中國5G、民航等等產業，台灣民眾可以在文化、體育等方面與大陸民眾享有同等待遇。

台灣行政院長蘇貞昌呼籲台灣民眾不要上當，三立新聞報道，蘇貞昌強調，過去台商在中國，所謂惠台都是口惠而實不至，利用完畢，常常是血本無歸。他指出，現在台灣從各個方面提供最好的環境，要自己有空間。台灣總統府發言人丁允恭認為無論是31個政策或是26條措施，許多措施都存在矛盾性和諷刺性，接受台視采訪時他說：一邊說外管要提供照顧，一方面在打壓我國的外交。一方面讓我國的運動員去中國參賽，另外一方面，在國際賽事上不停打壓台灣。

這次的26條措施比較引人關注的是台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件一條，對此，台灣外交部做出回應，台灣多家媒體報道，發言人歐江安指出，台灣是主權國家，北京政府對台灣國民行使領事權與中國無涉，不需要也不會委托中國政府代為行使。自由時報報道， 歐江安指出，根據兩岸人民關系條例與護照條例相關規定，台灣人若申請中國護照，將喪失台灣公民權利，台灣護照也會被注銷。

台北市長柯文哲則簡短地表示，國台辦公布對台26項措施就是統戰。而國民黨總統候選人韓國瑜則抱以;樂觀其成的態度，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡表示，大陸當局營造對台商投資環境有利的這些措施，韓辦方面樂觀其成。

央視喊話被嗆聲

不僅26條惠台措施引起討論，中國官媒央視主播在播報相關新聞時喊的一句：「灣灣，回家吧！」也受到網民的關注。主持人海霞在主播說聯播節目中表示，看完對台26條措施的感受是實打實，她表示：我們拿出真心對待台灣同胞，只因我們都是中國人。台灣的命運與祖國相連，灣灣，回家吧！這句話一度登上微博熱搜，有網友留言說：「灣灣喊得有點可愛呀」，也有人說：「灣灣， 媽媽喊你回家吃飯了。」還有人寫道：「後媽能跟親媽比麼？灣灣回家吃飯了。」

這句話也引起許多台灣網民的不滿，有人在台灣媒體相關新聞下方留言說：「有哪個媽媽會一手拿飛彈對著小孩一手給幾顆糖吃叫妳回家？」也有人說：「感到驚恐」，還有人嗆道：「不勞費心，台灣人早在家了。倒是中國共產黨，什麼時候才要放維吾爾人回家呢？」

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