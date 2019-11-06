中港反修例沖突：夾在中間的在港中國居民

2019-11-06 19:28 德國之聲 德國之聲



中港學生不搭話

11月初、漫步在香港的城市大學校園內，熱鬧的行政大樓上，許多香港的大學生在午間組織自己的活動。記者造訪的當時，校園正在舉行學生代表會的改選，許多學生意氣風發地自我介紹外，還與路過的學生發傳單拉票。

而在校園穿堂一隅的一面連儂牆上，整齊劃一地貼著許多抗議標語，不外乎是「光復香港、時代革命」與「林鄭下台」、「反共產黨」等激烈文字。連儂牆下依舊有學生守護，旁邊放著手腳遭破壞的民主女神像，一位22歲的大學生跟記者說，這是之前被中國學生破壞的結果。

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自從香港爆發反逃犯條例修訂的抗爭後，至今已經過了5個月，但是許多香港學生與市民依舊每天上街表達抗議。而居住在香港為數眾多的中國大陸人，成為一種相對尷尬的存在。

該城市大學學生說：「之前有中國學生來貼自己的標語支持共產黨，跟香港學生爆發沖突」。該學生也坦言，平常上課時候，中國留學生與香港留學生自成一群，分開活動，大家也都不交流，在反修例風波爆發後，更加明顯。

愛國愛港"小粉紅"

一位就讀香港浸會大學的王姓女同學，則跟記者批評香港的學生與年輕人出來反抗是「無腦而且愚蠢的」，她表示她所認識的同校中國學生「99%都是非常憤怒與無奈，在反蒙面法公布前，內地生的恐懼都達到頂點，甚至有人一放暑假就趕去西九龍車站買票趕回家鄉」。

記者問女同學，大部分中國學生對反修例抗議是持什麼看法時，她則表示「負面看法巨多」。對於能否理解香港人的憤怒從何而來？她則稱沒有完全了解，只是覺得他們的極端行為，破壞公共秩序是很可笑的。

浸會大學也有不少抗議標語與連儂牆，王同學坦言每次經過都會不舒服，也沒去想他們抗議的目的。她也曾想跟香港同學討論抗議事件，但「他們都是黃絲，口吻讓人很不舒服，甚至想扇巴掌」，最後索性不再聊。

中國網路圈在2010年中期起，興起名為「小粉紅」的名詞，意指思想與行為都偏向中國共產黨的國族認同，呈現一種新的民族主義傾向。

這樣的行為也同樣感染到現在的中國「90後」，特別是1995年後出生的中國人，認為任何抗議行為，都是阻撓中國的發展。在香港爆發抗議後，許多中國新一輩年輕人紛紛在加拿大、澳洲或英國等組織聲援愛國活動，吸引不少目光。在先前的中國國慶上，不少在香港念書的中國學生也組織國歌合唱。

仍有陸人願意了解

相較於「小粉紅」對於愛國的熱誠，一位在香港職業數年的30歲中國律師W先生則冷靜地跟記者說：「我從以前香港佔中時期開始就知道他們想追求什麼，反修例也是，基本上就是香港公民不信任中國的司法體系」。

他跟記者表示，在他生活圈的中國朋友，三分之二雖然不能理解，但還是三分之一的人可以理解並知道香港抗議的背景何來。他稱，許久在香港工作的中國人，特別是法律界都能夠知道香港人的法律處境。他認為中國大陸當初也沒特別想強推逃犯條例，但是香港政府當時態度堅決，後來造成一發不可收拾。

W先生感嘆，不同於之前「一地兩檢」還有點民生考量，逃犯條例修訂就是真正的政治敏感，不懂香港政府當初為何要強推「說白了大家都知道大陸亂抓人、司法不公的太多了，香港人一定知道這點」。

抗議到後來，香港政府再推「反蒙面法」後，W先生也說：「反蒙面法立法本質是沒問題，但是香港抗議不是蒙不蒙面可以解決，就算立法還是無法有效執法，抗議背後是更深層的不信任問題」。

不過對熱血擁護黨國的「小粉紅」，曾留學歐美的W先生不太持贊同看法：「我們那個年代出國的還比較理性，是非分辨清楚。這一代中國年輕人意識形態很重，中國就是對的，外國就是錯的」，就算他們出了國，感覺跟沒出國一樣，整天過著微信、百度等「鎖在外國」的日子。

林鄭錯失緩和良機

相比過去的抗議情勢，W先生說：「現在這邊大陸人都是有點麻木了，就周一到周五工作日上班，周末在某些特殊時間或抗議地點，就避開不要參與，不要跟他們對立」。王姓女同學則稱，以前一度出門上街不太敢說普通話，現在氣氛緩和了些，也可以正常說普通話。

W先生先前在中環附近金融區上班時也碰到抗議，並吸到警察丟下的催淚瓦斯。當時許多抗議的面具人士拿著紙巾與水來替他擦拭，讓他印象深刻。他認為沒有人甘願這樣一直跟政府鬧，香港政府應該拿出調停的勇氣，他也認為香港人呼籲成立獨立調查委員會是政府應該做的。

就他跟中國法律界與傳媒界打聽，中國只是希望香港能穩定做好生意，別添亂就好。畢竟中國國內很多其他問題，香港金融地位與獨特性未來幾十年來也很難被上海、深圳取代，他擔憂的是香港政府不斷跟北京中央政府求援，那就很麻煩。 「大陸的思維就是那套，我只要穩定，所以我要鎮壓」，他說。

W先生補充，林鄭月娥可惜的是，在最能下政治判斷的時候冷面拒絕了香港人，最後讓香港人的情緒集體爆發，變成無法挽救的大規模抗議。等到出來撤回條例時，他看到林鄭臉色難看，絲毫沒有悔意，應該還是不認為自己做錯什麼決定。

他苦笑說，香港畢竟是西方制度社會，這種制度下被丟雞蛋、被罵幾句「又能怎樣？」，都是社會一部分，但林鄭的姿態，大概會讓抗議持續延燒，「也許最後就被中央技術處理掉了」。來香港多年，已經歷經兩次抗議，許多在港大陸人，持續在愛國愛港與理解香港人思維中過著沖突的每一天。

【 本文章由德國之聲授權提供】