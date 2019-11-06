陸惠台26條影響台商回流？經部：2周內提因應之道

2019-11-06 14:17 聯合晚報 記者 聯合晚報 記者 葉卉軒 ／台北報導



對於大陸國台辦提出新對台26條惠台措施，經濟部次長林全能表示，經濟部兩周內提出相關措施的因應和解決之道，經濟部將收集過去台商赴陸投資失敗經驗，以及中國大陸欺騙行為，將相關案例整理出來，向企業界全面溝通說明。

國台辦祭出「惠台26條」，經濟部次長林全能上午在立法院經濟委員會答詢時表示，兩周內我方會提因應方案。 記者陳正興／攝影 分享 facebook

林全能：嚴格把關赴陸投資

林全能說，針對台灣企業要到大陸投資，未來經濟部在相關審查，會做更嚴格把關，進行相關的防範。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

時代力量立委徐永明在立法院經濟委員會質詢，大陸國台辦發布對台26條，是劍指千億回台投資，若美中在貿易戰中又有一定的妥協，台商回流還會持續嗎？

林全能表示，美中貿易戰只是台商回流的導引因素之一，更多台商是基於台灣的生產製造環境優越，技術研發保障也有很嚴謹的機制。經濟部評估，台商回流做高質化的投資，應不會受到對台26條影響，經濟部會密切掌握大陸國台辦發布對台26條的後續發展狀況。

民進黨立委陳亭妃指出，對台26條是糖衣的毒藥。林全能說，台灣企業一定要非常小心，26條雖名為惠台，實則利中，一定要非常小心，避免先進技術、人才、資金流到大陸去，甚至被鎖在大陸。

國民黨立委鄭天財表示，經濟部以有色眼光評論對台26條，太泛政治化，經濟部若是真心想要幫助台灣企業，就應該一條一條去檢視對台26條，做出非常明確的協助和指導，不應該還沒有細看，就全部抹煞。