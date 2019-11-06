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陸惠台26條影響台商回流？經部：2周內提因應之道

2019-11-06 14:17聯合晚報 記者葉卉軒／台北報導

對於大陸國台辦提出新對台26條惠台措施，經濟部次長林全能表示，經濟部兩周內提出相關措施的因應和解決之道，經濟部將收集過去台商赴陸投資失敗經驗，以及中國大陸欺騙行為，將相關案例整理出來，向企業界全面溝通說明。

國台辦祭出「惠台26條」，經濟部次長林全能上午在立法院經濟委員會答詢時表示，兩周...
國台辦祭出「惠台26條」，經濟部次長林全能上午在立法院經濟委員會答詢時表示，兩周內我方會提因應方案。 記者陳正興／攝影
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林全能：嚴格把關赴陸投資

林全能說，針對台灣企業要到大陸投資，未來經濟部在相關審查，會做更嚴格把關，進行相關的防範。

時代力量立委徐永明在立法院經濟委員會質詢，大陸國台辦發布對台26條，是劍指千億回台投資，若美中在貿易戰中又有一定的妥協，台商回流還會持續嗎？

林全能表示，美中貿易戰只是台商回流的導引因素之一，更多台商是基於台灣的生產製造環境優越，技術研發保障也有很嚴謹的機制。經濟部評估，台商回流做高質化的投資，應不會受到對台26條影響，經濟部會密切掌握大陸國台辦發布對台26條的後續發展狀況。

民進黨立委陳亭妃指出，對台26條是糖衣的毒藥。林全能說，台灣企業一定要非常小心，26條雖名為惠台，實則利中，一定要非常小心，避免先進技術、人才、資金流到大陸去，甚至被鎖在大陸。

國民黨立委鄭天財表示，經濟部以有色眼光評論對台26條，太泛政治化，經濟部若是真心想要幫助台灣企業，就應該一條一條去檢視對台26條，做出非常明確的協助和指導，不應該還沒有細看，就全部抹煞。

台商經濟部國台辦大陸惠台措施

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