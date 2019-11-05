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中國大陸推出26條惠台措施 台灣作何想？

2019-11-05 04:15德國之聲 德國之聲

（德國之聲中文網）中國大陸國務院台辦、國家发改委經商中央組織部等20個有關部門，4日宣布出台《關於進一步促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，共26條，自公布之日起施行。

這26項措施分為兩個部分，一是"為台灣企業提供同等待遇"的13條措施，包括台資企業同等參與重大技術裝備、5G、循環經濟、民航、主題公園、新型金融組織等投資建設，同等享受融資、貿易救濟、出口信用保險等，鼓勵地方為台資企業增加投資提供政策支持，對台灣輸入大陸商品快速驗放以及支持兩岸青年就業創業基地示範點建設等。另外13條涉及"為台灣同胞提供同等待遇"，包括"台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件"以及在農業合作、交通出行、通信資費、購房資格、文化體育、職稱評審、分類招考等方面提供更多便利的措施。

"一國兩制台灣方案"的行動方案？

據台灣中央社報道，台灣總統府发言人丁允恭對此表示，兩岸應正向交流、對等互惠，而不應名為惠台，實為鎖台。他說，此"26條措施"，實際上是"一國兩制台灣方案"的行動方案，中國意圖以此框架台灣，也損害台灣人民實質利益。他還表示，不管是31項也號，26項也罷，從過去的實證檢驗，其所宣稱的效益有限，並未為台灣人民帶來真正實益，只是成為分化台灣社會、擾亂台灣人心、干預台灣民主選舉進行的政治手段。他同時以中國打壓台灣外交发展以及在重要的國際賽事打壓台灣為例指出，"稱此為惠台，益顯其虛假與諷刺。"

台灣執政黨民進黨4日表示，"在台灣選前釋放出這26條措施，是中共的司馬昭之心，連國中生都不會上當。"民進黨還稱，"2018年台商年赴中投資較2017年同期減少8.2％；赴中國工作和求學的台灣民眾也在逐年衰退。"此外，"殷鑑香港的一國兩制現況，對於香港政府聽命中國，不斷對人民暴力相向感到怵目驚心，完全無法接受，也不容許中國復制這樣的命運在台灣人身上。"

在野黨國民黨則回應說，只要是有助於提升人民福祉、企業權益，且不影響"國家安全"的兩岸政策，相信社會各界都會表達歡迎，但若矮化中華民國主權，一定會堅決反對。

香港的警示

台灣政治大學國際關系研究中心研究員嚴震生認為，大陸現在推出這些措施也是希望香港問題不會影響台灣人對大陸的觀感，但是，"在有了香港的事情之後"，這些政策對一般的台灣民眾並不會有什麼吸引力。他說：

"台灣還是在乎自由民主。我們看到最新的一個民調，寧可犧牲經濟也要自由民主的比例比較高。台灣人受到香港抗爭的影響，認為主權、自由人權比經濟发展更重要。因此，惠台政策雖然會不斷做，但台灣會覺得這是兩面手法，台灣的邦交國在不斷流失，也沒有機會參加更多的國際組織。不過，這些政策也會影響到台商在未來的投資和整體布局，不會輕易離開大陸這個市場。對我們想要台商回流，還是會有一些沖擊。"嚴震生也指出，大陸方面的一些讓利政策，對台灣不仇中的高端人才和有創意的年輕人還是具有一定的吸引力。

近日，台灣媒體援引台灣經濟部報道稱，歡迎台商回台投資方案已吸引151家台商響應，累計投資金額為新台幣6236億元台幣，台商回流今年可望突破7000億元，並朝著8000億元邁進。

台北前副市長，現台灣市立大學社會學副教授丁庭宇表示，雖然他對以上數字有所懷疑，但香港目前的動蕩對台灣人也產生了很大影響。他說："從客觀形式講，香港不是台灣，台灣有台灣海峽，有中華民國頭銜，有國軍，有美日等的支持，但香港97年回歸後20多年就发生這麼大的動蕩，一般的台灣人都感覺嚇壞了。如果香港被鎮壓，對台灣在大陸的投資人也會產生影響。"

台灣外交部：台灣政府領事權與中國無涉

針對中國國台辦公布的26措施中的第14條，"台灣同胞可在中華人民共和國駐外使領館尋求領事保護與協助，申請旅行證件"，台灣外交部发言人歐江安表示，外交部嚴正聲明"中華民國台灣是主權國家，政府對國民行使領事權與中國無涉，不需要也不委托中國政府代為行使。

對此，嚴震生認為，由於台灣邦交國只有15個，在很多重要國家，比如埃及、伊朗、中亞五國以及東非許多國家甚至連代表處都沒有，大陸新政策會讓台商在那些地方感到有比較好的保障。丁庭宇認為，在危機情況下，如果大陸領使館以幫忙的心態處理問題、解決問題是好事，不是壞事，但並不需要刻意去誇大這個功能。

本文章由德國之聲授權提供】

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